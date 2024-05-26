https://ria.ru/20240526/zakharova-1948385088.html
Захарова ответила на угрозы Сикорского в адрес России
Захарова ответила на угрозы Сикорского в адрес России - РИА Новости, 26.05.2024
Захарова ответила на угрозы Сикорского в адрес России
Министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому следует раскрыть известную Варшаве информацию о подрыве газопроводов "Северный поток" вместо комментариев... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T01:10
2024-05-26T01:10
2024-05-26T01:11
специальная военная операция на украине
россия
польша
украина
мария захарова
радослав сикорский
северный поток
северный поток — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому следует раскрыть известную Варшаве информацию о подрыве газопроводов "Северный поток" вместо комментариев по поводу конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью "Известиям".В субботу польский министр заявил в интервью британской газете Guardian, что США нанесут удар по позициям российской армии в зоне СВО, если Москва применит ядерное оружие."Лучше бы министр иностранных дел Польши (Радослав Сикорский. — Прим. ред.) рассказал, что ему известно о подрывах «Северного потока» и «Северного потока — 2» и роли Вашингтона в этом преступлении", — предложила Захарова.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240514/podryv-1945806223.html
россия
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_e9c253664d049d555dc626fcce3a17e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, польша, украина, мария захарова, радослав сикорский, северный поток, северный поток — 2, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Польша, Украина, Мария Захарова, Радослав Сикорский, Северный поток, Северный поток — 2, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Захарова ответила на угрозы Сикорского в адрес России
Захарова: Польше следует раскрыть участие США в подрыве "Северных потоков"