https://ria.ru/20240526/zakharova-1948385088.html

Захарова ответила на угрозы Сикорского в адрес России

Захарова ответила на угрозы Сикорского в адрес России - РИА Новости, 26.05.2024

Захарова ответила на угрозы Сикорского в адрес России

Министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому следует раскрыть известную Варшаве информацию о подрыве газопроводов "Северный поток" вместо комментариев... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T01:10

2024-05-26T01:10

2024-05-26T01:11

специальная военная операция на украине

россия

польша

украина

мария захарова

радослав сикорский

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому следует раскрыть известную Варшаве информацию о подрыве газопроводов "Северный поток" вместо комментариев по поводу конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью "Известиям".В субботу польский министр заявил в интервью британской газете Guardian, что США нанесут удар по позициям российской армии в зоне СВО, если Москва применит ядерное оружие."Лучше бы министр иностранных дел Польши (Радослав Сикорский. — Прим. ред.) рассказал, что ему известно о подрывах «Северного потока» и «Северного потока — 2» и роли Вашингтона в этом преступлении", — предложила Захарова.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20240514/podryv-1945806223.html

россия

польша

украина

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россия, польша, украина, мария захарова, радослав сикорский, северный поток, северный поток — 2, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире