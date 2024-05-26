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Захарова ответила на угрозы Сикорского в адрес России - РИА Новости, 26.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:10 26.05.2024 (обновлено: 01:11 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/zakharova-1948385088.html
Захарова ответила на угрозы Сикорского в адрес России
Захарова ответила на угрозы Сикорского в адрес России - РИА Новости, 26.05.2024
Захарова ответила на угрозы Сикорского в адрес России
Министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому следует раскрыть известную Варшаве информацию о подрыве газопроводов "Северный поток" вместо комментариев... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T01:10
2024-05-26T01:11
специальная военная операция на украине
россия
польша
украина
мария захарова
радослав сикорский
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому следует раскрыть известную Варшаве информацию о подрыве газопроводов "Северный поток" вместо комментариев по поводу конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью "Известиям".В субботу польский министр заявил в интервью британской газете Guardian, что США нанесут удар по позициям российской армии в зоне СВО, если Москва применит ядерное оружие.&quot;Лучше бы министр иностранных дел Польши (Радослав Сикорский. — Прим. ред.) рассказал, что ему известно о подрывах «Северного потока» и «Северного потока — 2» и роли Вашингтона в этом преступлении&quot;, — предложила Захарова.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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россия, польша, украина, мария захарова, радослав сикорский, северный поток, северный поток — 2, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Польша, Украина, Мария Захарова, Радослав Сикорский, Северный поток, Северный поток — 2, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Захарова ответила на угрозы Сикорского в адрес России

Захарова: Польше следует раскрыть участие США в подрыве "Северных потоков"

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому следует раскрыть известную Варшаве информацию о подрыве газопроводов "Северный поток" вместо комментариев по поводу конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью "Известиям".
В субботу польский министр заявил в интервью британской газете Guardian, что США нанесут удар по позициям российской армии в зоне СВО, если Москва применит ядерное оружие.
«

"Лучше бы министр иностранных дел Польши (Радослав Сикорский. — Прим. ред.) рассказал, что ему известно о подрывах «Северного потока» и «Северного потока — 2» и роли Вашингтона в этом преступлении", — предложила Захарова.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Экс-депутат Рады раскрыл, кто готовил участников подрыва "Северных потоков"
14 мая, 11:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПольшаУкраинаМария ЗахароваРадослав СикорскийСеверный потокСеверный поток — 2Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
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