https://ria.ru/20240526/zaderzhanie-1948500111.html

Источник сообщил о задержании советника губернатора Орловской области

Источник сообщил о задержании советника губернатора Орловской области - РИА Новости, 26.05.2024

Источник сообщил о задержании советника губернатора Орловской области

Советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева задержали и поместили в изолятор временного содержания, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T22:14

2024-05-26T22:14

2024-05-26T22:39

орловская область

происшествия

орел

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева задержали и поместили в изолятор временного содержания, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев задержан 25 мая и доставлен в изолятор временного содержания в Орле", — сказал собеседник агентства. По его словам, это связано с делом о хищении 76 миллионов рублей при реконструкции Красного моста в Орле.Ранее сообщалось, что в сентябре 2021 года после проверки прокуратуры и управления МВД по региону было возбуждено уголовное дело о растрате бюджетных средств, выделенных на реконструкцию вышеназванного сооружения.В январе 2022-го в рамках расследования по месту жительства и работы Лежнева провели более десяти обысков.В итоге в августе того же года суд приговорил гендиректора ООО "Ремспецмост" к 4,5 года колонии за хищения при реконструкции Красного моста и мостовых сооружений в Ливенском районе. Руководителя строительной фирмы признали виновным в мошенничестве. За два года ему совместно с подельниками из числа сотрудников областной и городской администрации и учредителем юрлица удалось обналичить через фирмы-однодневки 76 миллионов рублей, тем самым нанеся ущерб в особо крупном размере бюджету Орловской области и городу Орел.

https://ria.ru/20240523/khischeniya-1948018158.html

https://ria.ru/20240524/vzyatka-1948234191.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

орловская область

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орловская область, происшествия, орел