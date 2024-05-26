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Источник сообщил о задержании советника губернатора Орловской области - РИА Новости, 26.05.2024
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22:14 26.05.2024 (обновлено: 22:39 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/zaderzhanie-1948500111.html
Источник сообщил о задержании советника губернатора Орловской области
Источник сообщил о задержании советника губернатора Орловской области - РИА Новости, 26.05.2024
Источник сообщил о задержании советника губернатора Орловской области
Советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева задержали и поместили в изолятор временного содержания, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T22:14
2024-05-26T22:39
орловская область
происшествия
орел
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева задержали и поместили в изолятор временного содержания, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев задержан 25 мая и доставлен в изолятор временного содержания в Орле", — сказал собеседник агентства. По его словам, это связано с делом о хищении 76 миллионов рублей при реконструкции Красного моста в Орле.Ранее сообщалось, что в сентябре 2021 года после проверки прокуратуры и управления МВД по региону было возбуждено уголовное дело о растрате бюджетных средств, выделенных на реконструкцию вышеназванного сооружения.В январе 2022-го в рамках расследования по месту жительства и работы Лежнева провели более десяти обысков.В итоге в августе того же года суд приговорил гендиректора ООО "Ремспецмост" к 4,5 года колонии за хищения при реконструкции Красного моста и мостовых сооружений в Ливенском районе. Руководителя строительной фирмы признали виновным в мошенничестве. За два года ему совместно с подельниками из числа сотрудников областной и городской администрации и учредителем юрлица удалось обналичить через фирмы-однодневки 76 миллионов рублей, тем самым нанеся ущерб в особо крупном размере бюджету Орловской области и городу Орел.
https://ria.ru/20240523/khischeniya-1948018158.html
https://ria.ru/20240524/vzyatka-1948234191.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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орловская область, происшествия, орел
Орловская область, Происшествия, Орел
Источник сообщил о задержании советника губернатора Орловской области

Советника губернатора Орловской области Лежнева задержали по делу о хищении

© РИА Новости / Алексей ФилипповСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Следственный изолятор. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева задержали и поместили в изолятор временного содержания, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев задержан 25 мая и доставлен в изолятор временного содержания в Орле", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, это связано с делом о хищении 76 миллионов рублей при реконструкции Красного моста в Орле.
Ранее сообщалось, что в сентябре 2021 года после проверки прокуратуры и управления МВД по региону было возбуждено уголовное дело о растрате бюджетных средств, выделенных на реконструкцию вышеназванного сооружения.
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В январе 2022-го в рамках расследования по месту жительства и работы Лежнева провели более десяти обысков.
В итоге в августе того же года суд приговорил гендиректора ООО "Ремспецмост" к 4,5 года колонии за хищения при реконструкции Красного моста и мостовых сооружений в Ливенском районе. Руководителя строительной фирмы признали виновным в мошенничестве.
За два года ему совместно с подельниками из числа сотрудников областной и городской администрации и учредителем юрлица удалось обналичить через фирмы-однодневки 76 миллионов рублей, тем самым нанеся ущерб в особо крупном размере бюджету Орловской области и городу Орел.
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