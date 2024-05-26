Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
РБК-Украина: в Хмельницкой области прогремели взрывы
© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина.
Ранее в воскресенье на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Запад начал готовиться к поминкам по Украине
16 мая, 08:00
"В Хмельницкой области были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
По информации украинского издания "Страна", взрывы раздались в городе Староконстантинов Хмельницкой области, где находится военный аэродром.
Ранее в воскресенье украинский телеканал ТСН сообщал о серии взрывов в городе Староконстантинов. Позднее телеканал уточнил, что Староконстантинов был обесточен. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что большая серия ударов была нанесена ночью по военным и энергетическим объектам Староконстантинова в Хмельницкой области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18