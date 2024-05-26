https://ria.ru/20240526/vzryvy-1948416114.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 26.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Взрывы прогремели в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T10:51

2024-05-26T10:51

2024-05-26T10:52

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина. Ранее в воскресенье на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. "В Хмельницкой области были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. По информации украинского издания "Страна", взрывы раздались в городе Староконстантинов Хмельницкой области, где находится военный аэродром. Ранее в воскресенье украинский телеканал ТСН сообщал о серии взрывов в городе Староконстантинов. Позднее телеканал уточнил, что Староконстантинов был обесточен. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что большая серия ударов была нанесена ночью по военным и энергетическим объектам Староконстантинова в Хмельницкой области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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