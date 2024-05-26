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В Киевской области прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Киевской области прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.05.2024
В Киевской области прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв был слышен в Киевской области, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T05:18
2024-05-26T05:18
2024-05-26T05:21
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Взрыв был слышен в Киевской области, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. "В Киевской области было слышно звук взрыва", — говорится в публикации. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога сохраняется на всей территории Украины. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240526/naemnik-1948385961.html
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в мире, киевская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Киевской области прогремел взрыв, сообщили СМИ
"Общественное": в Киевской области прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога