https://ria.ru/20240526/vzryvy-1948393598.html

В Киевской области прогремел взрыв, сообщили СМИ

В Киевской области прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.05.2024

В Киевской области прогремел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв был слышен в Киевской области, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T05:18

2024-05-26T05:18

2024-05-26T05:21

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Взрыв был слышен в Киевской области, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. "В Киевской области было слышно звук взрыва", — говорится в публикации. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога сохраняется на всей территории Украины. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240526/naemnik-1948385961.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, киевская область, россия, украина, вооруженные силы украины