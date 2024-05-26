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Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 26.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:39 26.05.2024 (обновлено: 04:48 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/vzryvy-1948391972.html
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 26.05.2024
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Хмельницкой области
Повторные взрывы раздались в Хмельницкой области Украины, сообщает телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T04:39
2024-05-26T04:48
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкая область
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Повторные взрывы раздались в Хмельницкой области Украины, сообщает телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале."В Хмельницкой области снова раздаются взрывы", — говорится в публикации.В свою очередь телеканал ТСН сообщил о серии взрывов в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Позднее телеканал уточнил, что Староконстантинов был обесточен.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога сохраняется на всей территории Украины.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240526/naemnik-1948385961.html
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в мире, хмельницкая область, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Хмельницкой области

"Общественное": в Хмельницкой области раздались повторные взрывы

© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області Украинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Повторные взрывы раздались в Хмельницкой области Украины, сообщает телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале.
"В Хмельницкой области снова раздаются взрывы", — говорится в публикации.
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В свою очередь телеканал ТСН сообщил о серии взрывов в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Позднее телеканал уточнил, что Староконстантинов был обесточен.
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога сохраняется на всей территории Украины.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХмельницкая областьУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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