https://ria.ru/20240526/vzryvy-1948391972.html

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Хмельницкой области

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 26.05.2024

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Хмельницкой области

Повторные взрывы раздались в Хмельницкой области Украины, сообщает телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T04:39

2024-05-26T04:39

2024-05-26T04:48

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Повторные взрывы раздались в Хмельницкой области Украины, сообщает телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале."В Хмельницкой области снова раздаются взрывы", — говорится в публикации.В свою очередь телеканал ТСН сообщил о серии взрывов в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Позднее телеканал уточнил, что Староконстантинов был обесточен.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога сохраняется на всей территории Украины.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240526/naemnik-1948385961.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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