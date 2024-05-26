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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области - РИА Новости, 26.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области
Взрывы прозвучали в Житомирской области, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T04:15
2024-05-26T04:15
2024-05-26T04:15
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Взрывы прозвучали в Житомирской области, сообщает украинский телеканал ТСН. "В Житомирской области прозвучали взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН. По данным телеканала, взрывы якобы связаны с работой ПВО. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240526/naemnik-1948385961.html
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в мире, житомирская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Житомирская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области
ТСН: в Житомирской области прогремели взрывы