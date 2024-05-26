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Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Хмельницкой области - РИА Новости, 26.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:03 26.05.2024 (обновлено: 08:19 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/udary-1948399379.html
Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Хмельницкой области
Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Хмельницкой области - РИА Новости, 26.05.2024
Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Хмельницкой области
Большая серия ударов была нанесена ночью по военным и энергетическим объектам Староконстантинова в Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T08:03
2024-05-26T08:19
хмельницкая область
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Большая серия ударов была нанесена ночью по военным и энергетическим объектам Староконстантинова в Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.Ранее телеканал ТСН сообщал о серии взрывов в городе Староконстантинов. Позднее телеканал уточнил, что Староконстантинов был обесточен."Ночью 26 мая город Староконстантинов в Хмельницкой области получил большую серию ударов по военным и энергетическим объектам", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html
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хмельницкая область, безопасность, украина, сергей лебедев
Хмельницкая область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Хмельницкой области

Подполье: ВС РФ ударили по военным и энергетическим объектам Староконстантинова

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Большая серия ударов была нанесена ночью по военным и энергетическим объектам Староконстантинова в Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Ранее телеканал ТСН сообщал о серии взрывов в городе Староконстантинов. Позднее телеканал уточнил, что Староконстантинов был обесточен.
"Ночью 26 мая город Староконстантинов в Хмельницкой области получил большую серию ударов по военным и энергетическим объектам", - рассказал собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХмельницкая областьБезопасностьУкраинаСергей Лебедев
 
 
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