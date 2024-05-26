https://ria.ru/20240526/udary-1948399379.html

Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Хмельницкой области

Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Хмельницкой области - РИА Новости, 26.05.2024

Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Хмельницкой области

Большая серия ударов была нанесена ночью по военным и энергетическим объектам Староконстантинова в Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T08:03

2024-05-26T08:03

2024-05-26T08:19

хмельницкая область

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Большая серия ударов была нанесена ночью по военным и энергетическим объектам Староконстантинова в Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.Ранее телеканал ТСН сообщал о серии взрывов в городе Староконстантинов. Позднее телеканал уточнил, что Староконстантинов был обесточен."Ночью 26 мая город Староконстантинов в Хмельницкой области получил большую серию ударов по военным и энергетическим объектам", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html

хмельницкая область

украина

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хмельницкая область, безопасность, украина, сергей лебедев