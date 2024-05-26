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В Турции уточнили число погибших в крупном ДТП с автобусом - РИА Новости, 26.05.2024
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20:57 26.05.2024 (обновлено: 21:05 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/turtsiya-1948492757.html
В Турции уточнили число погибших в крупном ДТП с автобусом
В Турции уточнили число погибших в крупном ДТП с автобусом - РИА Новости, 26.05.2024
В Турции уточнили число погибших в крупном ДТП с автобусом
Одиннадцать человек, предварительно погибли в ДТП на юго-востоке Турции, около 30 ранены, сообщил телеканал Halk TV cо ссылкой на губернатора Мерсина Али Гамзу... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T20:57
2024-05-26T21:05
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АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Одиннадцать человек, предварительно погибли в ДТП на юго-востоке Турции, около 30 ранены, сообщил телеканал Halk TV cо ссылкой на губернатора Мерсина Али Гамзу Пехливана.Девять человек, предварительно, погибли, десятки ранены в цепной аварии с участием автобуса в городе Мерсин, на юго-востоке Турции, сообщило ранее издание Aykırı в соцсети Х."Губернатор Мерсина Пехливан объявил, что 11 человек погибли и 30 получили ранения в результате цепной аварии на автомагистрали, согласно первым данным", - передал телеканал.
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в мире, турция
В мире, Турция
В Турции уточнили число погибших в крупном ДТП с автобусом

В ДТП на юго-востоке Турции 11 человек погибли и около 30 пострадали

© Кадр видео из соцсетейМесто ДТП с участием автобуса в Турции. 26 мая 2024
Место ДТП с участием автобуса в Турции. 26 мая 2024
© Кадр видео из соцсетей
Место ДТП с участием автобуса в Турции. 26 мая 2024
Читать ria.ru в
АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Одиннадцать человек, предварительно погибли в ДТП на юго-востоке Турции, около 30 ранены, сообщил телеканал Halk TV cо ссылкой на губернатора Мерсина Али Гамзу Пехливана.
Девять человек, предварительно, погибли, десятки ранены в цепной аварии с участием автобуса в городе Мерсин, на юго-востоке Турции, сообщило ранее издание Aykırı в соцсети Х.
"Губернатор Мерсина Пехливан объявил, что 11 человек погибли и 30 получили ранения в результате цепной аварии на автомагистрали, согласно первым данным", - передал телеканал.
На месте ДТП с двумя автобусами в области Кафрин в Сенегале. 8 января 2023 - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в мире в 2022-2023 годах
8 января 2023, 19:37
 
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