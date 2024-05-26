https://ria.ru/20240526/turtsiya-1948492757.html

В Турции уточнили число погибших в крупном ДТП с автобусом

В Турции уточнили число погибших в крупном ДТП с автобусом - РИА Новости, 26.05.2024

В Турции уточнили число погибших в крупном ДТП с автобусом

Одиннадцать человек, предварительно погибли в ДТП на юго-востоке Турции, около 30 ранены, сообщил телеканал Halk TV cо ссылкой на губернатора Мерсина Али Гамзу... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T20:57

2024-05-26T20:57

2024-05-26T21:05

в мире

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948492868_0:137:416:370_1920x0_80_0_0_51fd1d03184d252c41fa280ae1ae2ef2.jpg

АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Одиннадцать человек, предварительно погибли в ДТП на юго-востоке Турции, около 30 ранены, сообщил телеканал Halk TV cо ссылкой на губернатора Мерсина Али Гамзу Пехливана.Девять человек, предварительно, погибли, десятки ранены в цепной аварии с участием автобуса в городе Мерсин, на юго-востоке Турции, сообщило ранее издание Aykırı в соцсети Х."Губернатор Мерсина Пехливан объявил, что 11 человек погибли и 30 получили ранения в результате цепной аварии на автомагистрали, согласно первым данным", - передал телеканал.

https://ria.ru/20230108/avarii-1843519978.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция