https://ria.ru/20240526/turtsiya-1948492757.html
В Турции уточнили число погибших в крупном ДТП с автобусом
В Турции уточнили число погибших в крупном ДТП с автобусом - РИА Новости, 26.05.2024
В Турции уточнили число погибших в крупном ДТП с автобусом
Одиннадцать человек, предварительно погибли в ДТП на юго-востоке Турции, около 30 ранены, сообщил телеканал Halk TV cо ссылкой на губернатора Мерсина Али Гамзу... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T20:57
2024-05-26T20:57
2024-05-26T21:05
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АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Одиннадцать человек, предварительно погибли в ДТП на юго-востоке Турции, около 30 ранены, сообщил телеканал Halk TV cо ссылкой на губернатора Мерсина Али Гамзу Пехливана.Девять человек, предварительно, погибли, десятки ранены в цепной аварии с участием автобуса в городе Мерсин, на юго-востоке Турции, сообщило ранее издание Aykırı в соцсети Х."Губернатор Мерсина Пехливан объявил, что 11 человек погибли и 30 получили ранения в результате цепной аварии на автомагистрали, согласно первым данным", - передал телеканал.
https://ria.ru/20230108/avarii-1843519978.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
В Турции уточнили число погибших в крупном ДТП с автобусом
В ДТП на юго-востоке Турции 11 человек погибли и около 30 пострадали
АНКАРА, 26 мая – РИА Новости.
Одиннадцать человек, предварительно погибли в ДТП на юго-востоке Турции, около 30 ранены, сообщил телеканал Halk TV
cо ссылкой на губернатора Мерсина Али Гамзу Пехливана.
Девять человек, предварительно, погибли, десятки ранены в цепной аварии с участием автобуса в городе Мерсин, на юго-востоке Турции, сообщило ранее издание Aykırı в соцсети Х.
"Губернатор Мерсина Пехливан объявил, что 11 человек погибли и 30 получили ранения в результате цепной аварии на автомагистрали, согласно первым данным", - передал телеканал.