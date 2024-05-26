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В Турции девять человек погибли в ДТП с автобусом, пишут СМИ - РИА Новости, 26.05.2024
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20:53 26.05.2024 (обновлено: 20:55 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/turtsiya-1948492083.html
В Турции девять человек погибли в ДТП с автобусом, пишут СМИ
В Турции девять человек погибли в ДТП с автобусом, пишут СМИ - РИА Новости, 26.05.2024
В Турции девять человек погибли в ДТП с автобусом, пишут СМИ
Девять человек, предварительно, погибли, десятки ранены в цепной аварии с участием автобуса в городе Мерсин, на юго-востоке Турции, сообщило издание Aykırı в... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T20:53
2024-05-26T20:55
в мире
мерсин (провинция)
турция
адана (провинция)
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АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Девять человек, предварительно, погибли, десятки ранены в цепной аварии с участием автобуса в городе Мерсин, на юго-востоке Турции, сообщило издание Aykırı в соцсети Х. "По предварительным данным, в результате цепной аварии на дороге Тарсус - Адана погибли 9 человек, многие получили ранения", - говорится в сообщении. Факт тяжёлого ДТП подтвердил и гостелеканал TRT Haber, сообщив о "многочисленных погибших и раненых".
https://ria.ru/20240116/turtsiya-1921534533.html
мерсин (провинция)
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в мире, мерсин (провинция), турция, адана (провинция)
В мире, Мерсин (провинция), Турция, Адана (провинция)
В Турции девять человек погибли в ДТП с автобусом, пишут СМИ

Aykırı: 9 человек погибли, десятки ранены в ДТП с автобусом в турецком Мерсине

© Кадр видео из соцсетейМесто ДТП с участием автобуса в Турции. 26 мая 2024
Место ДТП с участием автобуса в Турции. 26 мая 2024
© Кадр видео из соцсетей
Место ДТП с участием автобуса в Турции. 26 мая 2024
Читать ria.ru в
АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Девять человек, предварительно, погибли, десятки ранены в цепной аварии с участием автобуса в городе Мерсин, на юго-востоке Турции, сообщило издание Aykırı в соцсети Х.
"По предварительным данным, в результате цепной аварии на дороге Тарсус - Адана погибли 9 человек, многие получили ранения", - говорится в сообщении.
Факт тяжёлого ДТП подтвердил и гостелеканал TRT Haber, сообщив о "многочисленных погибших и раненых".
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
СМИ: в ДТП с автобусом в Турции погибли девять человек, 28 пострадали
16 января, 05:26
 
В миреМерсин (провинция)ТурцияАдана (провинция)
 
 
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