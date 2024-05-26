https://ria.ru/20240526/turtsiya-1948492083.html
В Турции девять человек погибли в ДТП с автобусом, пишут СМИ
В Турции девять человек погибли в ДТП с автобусом, пишут СМИ - РИА Новости, 26.05.2024
В Турции девять человек погибли в ДТП с автобусом, пишут СМИ
Девять человек, предварительно, погибли, десятки ранены в цепной аварии с участием автобуса в городе Мерсин, на юго-востоке Турции, сообщило издание Aykırı в... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T20:53
2024-05-26T20:53
2024-05-26T20:55
в мире
мерсин (провинция)
турция
адана (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948492239_0:75:414:308_1920x0_80_0_0_ca23aa0c288446645505c717748dee80.jpg
АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Девять человек, предварительно, погибли, десятки ранены в цепной аварии с участием автобуса в городе Мерсин, на юго-востоке Турции, сообщило издание Aykırı в соцсети Х. "По предварительным данным, в результате цепной аварии на дороге Тарсус - Адана погибли 9 человек, многие получили ранения", - говорится в сообщении. Факт тяжёлого ДТП подтвердил и гостелеканал TRT Haber, сообщив о "многочисленных погибших и раненых".
https://ria.ru/20240116/turtsiya-1921534533.html
мерсин (провинция)
турция
адана (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948492239_0:94:414:405_1920x0_80_0_0_9a88ac9ac4aed272bb150c19df9004b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мерсин (провинция), турция, адана (провинция)
В мире, Мерсин (провинция), Турция, Адана (провинция)
В Турции девять человек погибли в ДТП с автобусом, пишут СМИ
Aykırı: 9 человек погибли, десятки ранены в ДТП с автобусом в турецком Мерсине