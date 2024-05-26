https://ria.ru/20240526/turtsiya-1948492083.html

В Турции девять человек погибли в ДТП с автобусом, пишут СМИ

В Турции девять человек погибли в ДТП с автобусом, пишут СМИ - РИА Новости, 26.05.2024

В Турции девять человек погибли в ДТП с автобусом, пишут СМИ

Девять человек, предварительно, погибли, десятки ранены в цепной аварии с участием автобуса в городе Мерсин, на юго-востоке Турции, сообщило издание Aykırı в... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T20:53

2024-05-26T20:53

2024-05-26T20:55

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АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Девять человек, предварительно, погибли, десятки ранены в цепной аварии с участием автобуса в городе Мерсин, на юго-востоке Турции, сообщило издание Aykırı в соцсети Х. "По предварительным данным, в результате цепной аварии на дороге Тарсус - Адана погибли 9 человек, многие получили ранения", - говорится в сообщении. Факт тяжёлого ДТП подтвердил и гостелеканал TRT Haber, сообщив о "многочисленных погибших и раненых".

https://ria.ru/20240116/turtsiya-1921534533.html

мерсин (провинция)

турция

адана (провинция)

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Ольга Фомченкова

в мире, мерсин (провинция), турция, адана (провинция)