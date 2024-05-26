https://ria.ru/20240526/turtsiya-1948488404.html
В Турции россиянка живет в подвале из-за проблем с арендатором
В Турции россиянка живет в подвале из-за проблем с арендатором - РИА Новости, 26.05.2024
В Турции россиянка живет в подвале из-за проблем с арендатором
Россиянка Жанна Худякова не может выселить арендатора, не освободившего жилье по договору, из купленной в турецкой курортной Анталье квартиры, она вынуждена... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T20:14
2024-05-26T20:14
2024-05-26T20:19
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АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Россиянка Жанна Худякова не может выселить арендатора, не освободившего жилье по договору, из купленной в турецкой курортной Анталье квартиры, она вынуждена жить в складском помещении того же здания, женщина ожидает завершения судебного процесса, пишет агентство İhlas. Худякова 10 лет назад приобрела двухуровневую квартиру в районе Коньяалты в Анталье. Отсутствовавшая в Турции Худякова два года назад решила продолжить свою жизнь в Турции. "Однако жилец в её доме, который она сдавала через агентство недвижимости, не освободил квартиру по договору. После этого Худякова обратилась в судебные органы и в результате тяжбы, длившейся год, суд принял решение о выселении арендатора. Однако решение суда о выселении было обжаловано", - пишет издание. Женщина, которая уже более 1,5 лет борется за свои права, живёт в складском помещении того же здания. "Худякова заявила, что её арендатор сопротивлялся выселению из дома, и что процесс затянулся, потому что она не знает правовой системы Турции", - отмечает агентство. "Я одинокая женщина, я ношу с собой нож, когда сплю ночью в подвале", - приводит издание слова россиянки. "Наш судебный процесс всё ещё продолжается. Уже 1,5 года я живу на складе жилого дома, где нет воды, электричества, кухни, туалета, ванной. Он (арендатор) комфортно живёт в меблированной квартире с арендной платой в 5 тысяч 700 лир (около 16 тысяч рублей). Мне здесь трудно, я испытываю страх по вечерам", - добавила она.
https://realty.ria.ru/20240522/rynok-1947574933.html
https://realty.ria.ru/20240512/zhile-1945349378.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, турция, анталья (провинция), жилье
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Анталья (провинция), Жилье
В Турции россиянка живет в подвале из-за проблем с арендатором
İhlas: в Анталье россиянка живет в подвале из-за судебной тяжбы с арендатором
АНКАРА, 26 мая – РИА Новости.
Россиянка Жанна Худякова не может выселить арендатора, не освободившего жилье по договору, из купленной в турецкой курортной Анталье квартиры, она вынуждена жить в складском помещении того же здания, женщина ожидает завершения судебного процесса, пишет агентство İhlas
.
Худякова 10 лет назад приобрела двухуровневую квартиру в районе Коньяалты в Анталье. Отсутствовавшая в Турции Худякова два года назад решила продолжить свою жизнь в Турции.
"Однако жилец в её доме, который она сдавала через агентство недвижимости, не освободил квартиру по договору. После этого Худякова обратилась в судебные органы и в результате тяжбы, длившейся год, суд принял решение о выселении арендатора. Однако решение суда о выселении было обжаловано", - пишет издание.
Женщина, которая уже более 1,5 лет борется за свои права, живёт в складском помещении того же здания.
"Худякова заявила, что её арендатор сопротивлялся выселению из дома, и что процесс затянулся, потому что она не знает правовой системы Турции", - отмечает агентство.
"Я одинокая женщина, я ношу с собой нож, когда сплю ночью в подвале", - приводит издание слова россиянки.
"Наш судебный процесс всё ещё продолжается. Уже 1,5 года я живу на складе жилого дома, где нет воды, электричества, кухни, туалета, ванной. Он (арендатор) комфортно живёт в меблированной квартире с арендной платой в 5 тысяч 700 лир (около 16 тысяч рублей). Мне здесь трудно, я испытываю страх по вечерам", - добавила она.