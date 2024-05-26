На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Онлайн-карта: на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее тревогу объявили в Киеве, Черниговской, Сумской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях страны. Сигнал тревоги в Харьковской области звучит с 08:58 мск утра субботы. С 03:30 воздушная тревога звучит на всей территории Украины.
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В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.