https://ria.ru/20240526/trevoga-1948390250.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.05.2024

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T03:39

2024-05-26T03:39

2024-05-26T03:54

специальная военная операция на украине

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киев

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее тревогу объявили в Киеве, Черниговской, Сумской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях страны. Сигнал тревоги в Харьковской области звучит с 08:58 мск утра субботы. С 03:30 воздушная тревога звучит на всей территории Украины.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, в мире, вооруженные силы украины, киев