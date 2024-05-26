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Трамп пообещал добиваться помилования жертв преследования при Байдене - РИА Новости, 26.05.2024
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04:27 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/tramp-1948391543.html
Трамп пообещал добиваться помилования жертв преследования при Байдене
Трамп пообещал добиваться помилования жертв преследования при Байдене - РИА Новости, 26.05.2024
Трамп пообещал добиваться помилования жертв преследования при Байдене
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что в числе первоочередных мер в случае своего переизбрания будет добиваться помилования заключённых, которые стали РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T04:27
2024-05-26T04:27
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что в числе первоочередных мер в случае своего переизбрания будет добиваться помилования заключённых, которые стали жертвами политического преследования при его преемнике – демократе Джо Байдене. "В первый же день после переизбрания я создам рабочую группу, которая проведёт пересмотр дел всех политических заключенных, подвергшихся преследованию со стороны администрации Байдена, чтобы я смог их помиловать", - сказал Трамп, выступая на Либертарианском национальном съезде в столице страны Вашингтоне. Сам он неоднократно заявлял, что считает себя жертвой политического преследования со стороны Байдена из-за того, что фактически стал единственным политиком, способным составить ему конкуренцию на предстоящих в ноябре президентских выборах.
https://ria.ru/20240526/tramp-1948391160.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп пообещал добиваться помилования жертв преследования при Байдене

Трамп пообещал добиваться помилования жертв политического преследования Байдена

© AP Photo / ANGELA WEISSЭкс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / ANGELA WEISS
Экс-президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что в числе первоочередных мер в случае своего переизбрания будет добиваться помилования заключённых, которые стали жертвами политического преследования при его преемнике – демократе Джо Байдене.
"В первый же день после переизбрания я создам рабочую группу, которая проведёт пересмотр дел всех политических заключенных, подвергшихся преследованию со стороны администрации Байдена, чтобы я смог их помиловать", - сказал Трамп, выступая на Либертарианском национальном съезде в столице страны Вашингтоне.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США
04:09
Сам он неоднократно заявлял, что считает себя жертвой политического преследования со стороны Байдена из-за того, что фактически стал единственным политиком, способным составить ему конкуренцию на предстоящих в ноябре президентских выборах.
 
В миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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