https://ria.ru/20240526/teplokhod-1948467146.html

В Приангарье теплоход столкнулся с препятствием и повредил дно

В Приангарье теплоход столкнулся с препятствием и повредил дно - РИА Новости, 26.05.2024

В Приангарье теплоход столкнулся с препятствием и повредил дно

Теплоход, перевозивший автотехнику по реке Лена, столкнулся с препятствием, после повреждения днища у судна затопило трюмный отсек, сообщает Восточно-Сибирская... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T17:32

2024-05-26T17:32

2024-05-26T17:32

происшествия

иркутская область

река лена

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ИРКУТСК, 26 мая — РИА Новости. Теплоход, перевозивший автотехнику по реке Лена, столкнулся с препятствием, после повреждения днища у судна затопило трюмный отсек, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале. "Теплоход-толкач "Капитан Павлушков" в составе с несамоходной баржой-приставкой "МП-2574" при подходе к п. Березовский, уклонившись от оси судового хода, совершил удар днищем о препятствие. В результате повреждений затоплен трюмный отсек теплохода", - говорится в сообщении. Отмечается, что теплоход перевозил технический груз и автотехнику и следовал по маршруту "Усть-Кут - Ленск". Пострадавших нет, размер ущерба устанавливается. Осетровская транспортная прокуратура организовала проверку.

https://ria.ru/20240404/stolknovenie-1937914752.html

иркутская область

река лена

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутская область, река лена