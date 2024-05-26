https://ria.ru/20240526/teplokhod-1948467146.html
В Приангарье теплоход столкнулся с препятствием и повредил дно
В Приангарье теплоход столкнулся с препятствием и повредил дно - РИА Новости, 26.05.2024
В Приангарье теплоход столкнулся с препятствием и повредил дно
Теплоход, перевозивший автотехнику по реке Лена, столкнулся с препятствием, после повреждения днища у судна затопило трюмный отсек, сообщает Восточно-Сибирская... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T17:32
2024-05-26T17:32
2024-05-26T17:32
происшествия
иркутская область
река лена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814499090_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c54b3fdb7f6f1672cff92674cd05773.jpg
ИРКУТСК, 26 мая — РИА Новости. Теплоход, перевозивший автотехнику по реке Лена, столкнулся с препятствием, после повреждения днища у судна затопило трюмный отсек, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале. "Теплоход-толкач "Капитан Павлушков" в составе с несамоходной баржой-приставкой "МП-2574" при подходе к п. Березовский, уклонившись от оси судового хода, совершил удар днищем о препятствие. В результате повреждений затоплен трюмный отсек теплохода", - говорится в сообщении. Отмечается, что теплоход перевозил технический груз и автотехнику и следовал по маршруту "Усть-Кут - Ленск". Пострадавших нет, размер ущерба устанавливается. Осетровская транспортная прокуратура организовала проверку.
https://ria.ru/20240404/stolknovenie-1937914752.html
иркутская область
река лена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814499090_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_27cab0151655bd1ebfa334fd389635b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, река лена
Происшествия, Иркутская область, Река Лена
В Приангарье теплоход столкнулся с препятствием и повредил дно
Перевозивший технику по Лене теплоход-толкач "Капитан Павлушков" повредил дно