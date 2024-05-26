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В Приангарье теплоход столкнулся с препятствием и повредил дно - РИА Новости, 26.05.2024
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17:32 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/teplokhod-1948467146.html
В Приангарье теплоход столкнулся с препятствием и повредил дно
В Приангарье теплоход столкнулся с препятствием и повредил дно - РИА Новости, 26.05.2024
В Приангарье теплоход столкнулся с препятствием и повредил дно
Теплоход, перевозивший автотехнику по реке Лена, столкнулся с препятствием, после повреждения днища у судна затопило трюмный отсек, сообщает Восточно-Сибирская... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T17:32
2024-05-26T17:32
происшествия
иркутская область
река лена
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ИРКУТСК, 26 мая — РИА Новости. Теплоход, перевозивший автотехнику по реке Лена, столкнулся с препятствием, после повреждения днища у судна затопило трюмный отсек, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале. "Теплоход-толкач "Капитан Павлушков" в составе с несамоходной баржой-приставкой "МП-2574" при подходе к п. Березовский, уклонившись от оси судового хода, совершил удар днищем о препятствие. В результате повреждений затоплен трюмный отсек теплохода", - говорится в сообщении. Отмечается, что теплоход перевозил технический груз и автотехнику и следовал по маршруту "Усть-Кут - Ленск". Пострадавших нет, размер ущерба устанавливается. Осетровская транспортная прокуратура организовала проверку.
https://ria.ru/20240404/stolknovenie-1937914752.html
иркутская область
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происшествия, иркутская область, река лена
Происшествия, Иркутская область, Река Лена
В Приангарье теплоход столкнулся с препятствием и повредил дно

Перевозивший технику по Лене теплоход-толкач "Капитан Павлушков" повредил дно

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРека Лена
Река Лена - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Река Лена. Архивное фото
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ИРКУТСК, 26 мая — РИА Новости. Теплоход, перевозивший автотехнику по реке Лена, столкнулся с препятствием, после повреждения днища у судна затопило трюмный отсек, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.
"Теплоход-толкач "Капитан Павлушков" в составе с несамоходной баржой-приставкой "МП-2574" при подходе к п. Березовский, уклонившись от оси судового хода, совершил удар днищем о препятствие. В результате повреждений затоплен трюмный отсек теплохода", - говорится в сообщении.
Отмечается, что теплоход перевозил технический груз и автотехнику и следовал по маршруту "Усть-Кут - Ленск". Пострадавших нет, размер ущерба устанавливается. Осетровская транспортная прокуратура организовала проверку.
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