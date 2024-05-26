https://ria.ru/20240526/telo-1948468292.html

Спасатели в Армении нашли тело еще одного погибшего при наводнении

Спасатели в Армении нашли тело еще одного погибшего при наводнении - РИА Новости, 26.05.2024

Спасатели в Армении нашли тело еще одного погибшего при наводнении

Армянские спасатели извлекли тело ещё одного погибшего в результате наводнения на севере страны, сообщили в пресс-службе МВД Армении. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T17:36

2024-05-26T17:36

2024-05-26T17:36

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 26 мая - РИА Новости. Армянские спасатели извлекли тело ещё одного погибшего в результате наводнения на севере страны, сообщили в пресс-службе МВД Армении. В воскресенье спасательная служба МВД Армении сообщила, что в результате наводнения на севере Армении были разрушены дороги и мосты, свыше 200 человек эвакуированы, есть информация о погибшем. "Из воды близ моста... (у станции "Санаин" - ред.) извлечено неопознанное тело", - говорится в пресс-релизе министерства. Ранее в ведомстве заявляли об одном погибшем в результате стихийного бедствия.

https://ria.ru/20240526/armeniya-1948425129.html

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