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Спасатели в Армении нашли тело еще одного погибшего при наводнении - РИА Новости, 26.05.2024
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17:36 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/telo-1948468292.html
Спасатели в Армении нашли тело еще одного погибшего при наводнении
Спасатели в Армении нашли тело еще одного погибшего при наводнении - РИА Новости, 26.05.2024
Спасатели в Армении нашли тело еще одного погибшего при наводнении
Армянские спасатели извлекли тело ещё одного погибшего в результате наводнения на севере страны, сообщили в пресс-службе МВД Армении. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T17:36
2024-05-26T17:36
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ЕРЕВАН, 26 мая - РИА Новости. Армянские спасатели извлекли тело ещё одного погибшего в результате наводнения на севере страны, сообщили в пресс-службе МВД Армении. В воскресенье спасательная служба МВД Армении сообщила, что в результате наводнения на севере Армении были разрушены дороги и мосты, свыше 200 человек эвакуированы, есть информация о погибшем. "Из воды близ моста... (у станции "Санаин" - ред.) извлечено неопознанное тело", - говорится в пресс-релизе министерства. Ранее в ведомстве заявляли об одном погибшем в результате стихийного бедствия.
https://ria.ru/20240526/armeniya-1948425129.html
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армения, в мире
Армения, В мире
Спасатели в Армении нашли тело еще одного погибшего при наводнении

Спасатели на севере Армении нашли тело еще одного погибшего при наводнении

© Фото : Ministry of Internal Affairs of ArmeniaПоследствия наводнения на севере Армении
Последствия наводнения на севере Армении - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Фото : Ministry of Internal Affairs of Armenia
Последствия наводнения на севере Армении
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 мая - РИА Новости. Армянские спасатели извлекли тело ещё одного погибшего в результате наводнения на севере страны, сообщили в пресс-службе МВД Армении.
В воскресенье спасательная служба МВД Армении сообщила, что в результате наводнения на севере Армении были разрушены дороги и мосты, свыше 200 человек эвакуированы, есть информация о погибшем.
"Из воды близ моста... (у станции "Санаин" - ред.) извлечено неопознанное тело", - говорится в пресс-релизе министерства.
Ранее в ведомстве заявляли об одном погибшем в результате стихийного бедствия.
Ереван - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
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