https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html

Китайская Украина — еще одно пушечное мясо Запада

Китайская Украина — еще одно пушечное мясо Запада - РИА Новости, 26.05.2024

Китайская Украина — еще одно пушечное мясо Запада

Итак, начались учения Вооруженных сил Китая вокруг Тайваня, а вместе с ними очередной раунд экспертного сотрясения воздуха: ждут ли весь мир, мягко говоря,... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T08:00

2024-05-26T08:00

2024-05-26T09:30

аналитика

китай

тайвань

берлин (город)

сша

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Итак, начались учения Вооруженных сил Китая вокруг Тайваня, а вместе с ними очередной раунд экспертного сотрясения воздуха: ждут ли весь мир, мягко говоря, большие неприятности в одной из горячих точек мировой политики. Но тут все зависит от угла зрения. А угол бывает и вот какой: когда вы стоите на берегу Тайваньского пролива со стороны КНР.И если вы умеете ходить по воде, то отсюда — с пляжа на севере Сямэня — вы можете дойти до ближайшей тайваньской территории минут за пятнадцать. Это отмель с каменистым островком, на ней маяк. Дальше темнеет следующий тайваньский остров, а тот, на котором основные города и столица, Тайбэй, еще дальше.Отсюда и из прочих городов китайской провинции Фуцзянь "тайваньская проблема" видна очень хорошо — и она не имеет ничего общего с теми сказками, которые насильно вливают в глотку несчастному западному обывателю.Сказки — ну, вот хотя бы статья в американском Foreign Affairs под заголовком "Тайвань — это новый Берлин". Понятно, о чем речь? Разделенная немецкая нация и даже ее разрезанная стеной историческая столица. Нам десятилетиями объясняли, что разделенная китайская нация — это то же самое, и каждый цивилизованный западник должен стоять горой за ее тайваньскую часть. В общем, Берлин — холодная война в наглядном виде, и Тайваньский пролив то же самое.Но здесь, на побережье Фуцзяни, очень хорошо видно, что ничегопохожего на холодную войну и Берлин не просматривается. Вспомним,например, как оно было в ту эпоху — да, прежде всего военная напряженность по линии Восток — Запад, но еще шло соревнование двух стилей жизни, двух уровней благосостояния и двух моделей экономики. СССР это соревнование с треском проиграл, что выражалось хотя бы в потоке перебежчиков и прочих невозвращенцев, любыми путями двигавшихся с восточной стороны на западную (в том числе через упомянутый Берлин).А кто проиграл в китайском случае? Никаких побегов вплавь или на лодке с китайского берега на тайваньский нет и в помине. И вот, раз за разом, сегодня вы задаете там, в Сямэне, вопрос то одному, то другому местному жителю: а сколько у вас тут тайваньцев? Ответы бывают разные, но в основном — тысяч сто пятьдесят в каждый данный момент. И это только в одном городе, небольшом по местным понятиям (чуть больше пяти миллионов жителей).Что эти тайваньцы тут делают? Просто живут, купив квартиру или дом. Открывают свой бизнес (кстати, в прошлом году китайские власти зарегистрировали почти семи тысяч новых инвестиционных проектов с тайваньцами). Нанимаются на работу в местные частные компании. Лечатся (поскольку медицина на материке оказалась лучше и дешевле тайваньской). И простым глазом их не видно — китайцы и китайцы, они даже говорят с одинаковым акцентом (шипящим фуцзяньским). А это ведь лишь один город, в прочих — то же самое, хотя и не в таких масштабах.Это, может быть, раньше (в 1970-80-е) кто-то называл Тайвань экономическим чудом, с ВВП сопоставимых с целой КНР объемов. А сегодня по обе стороны пролива одна и та же система, вот только в громадной КНР, ставшей первой экономикой мира, она работает лучше, и чудо там такое, что не оспоришь (хотя некоторые все равно стараются это делать).То есть перед нами факт немалого значения — соревнование стилей и уровней жизни в нынешней холодной войне выиграл Китай, а не его маленький осколок. И этот факт был очевидным уже несколько лет и оказывает немалое влияние на массовые представления о том, как может выглядеть отодвинутое куда-то к горизонту воссоединение китайской нации. Которое медленно и происходило год за годом.А что сегодня? КНР остается не просто главным, а самым главным торговым партнером тайваньцев. За прошлый год товарооборот — 268 миллиардов долларов, больше, чем с Россией (240 миллиардов). США — вторые. Каждый год до трех миллионов тайваньцев приезжает по разным делам в КНР. Да, и сегодня ничего не изменилось. Хотя… В Пинтане пришлось побывать в логистическом центре онлайн-торговли, которая работает почти только с Тайванем. Там замечают тенденцию — тайваньские санкции заблокировали отправку на материк полупроводников, в результате товарообмен приобрел совсем уж колониальный характер. Из Китая на остров идет всякий хайтек, обратно — еда и нечто подобное.Так что соревнование уровней жизни и технологий выиграно, повторим, известно кем. И именно поэтому происходит то, что происходит, вплоть до постоянных припадков военного противостояния. Тайвань Западу больше не нужен как призовой боец в этом самом соревновании, но он годится на роль пушечного мяса. Запад выкормил стоящих ныне у власти тайваньских демократов, обрабатывающих мозги населению точно так, как это давно происходило с Украиной. Кстати, для нее ведь тоже, напомним в очередной раз, Россия была первым торговым партнером.

https://ria.ru/20240504/tayvan-1943734486.html

https://ria.ru/20240522/zapad-1947479865.html

https://ria.ru/20240425/zapad-1942117896.html

https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html

китай

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сша

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аналитика, китай, тайвань, берлин (город), сша