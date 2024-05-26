https://ria.ru/20240526/svo-1948436289.html

Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ у Работино

Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ у Работино - РИА Новости, 26.05.2024

Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ у Работино

Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Днепр" за минувшие сутки составили до 40 солдат, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T13:30

2024-05-26T13:30

2024-05-26T14:02

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Днепр" за минувшие сутки составили до 40 солдат, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65 механизированной бригады ВСУ и 35 бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - говорится в сообщении.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки были поражены две украинские 155 мм гаубицы М777, 152 мм гаубица Д-20, три 122 мм гаубицы Д-30, а также 105 мм гаубица М119.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность