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Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ у Работино - РИА Новости, 26.05.2024
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13:30 26.05.2024 (обновлено: 14:02 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/svo-1948436289.html
Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ у Работино
Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ у Работино - РИА Новости, 26.05.2024
Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ у Работино
Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Днепр" за минувшие сутки составили до 40 солдат, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T13:30
2024-05-26T14:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Днепр" за минувшие сутки составили до 40 солдат, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65 механизированной бригады ВСУ и 35 бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - говорится в сообщении.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки были поражены две украинские 155 мм гаубицы М777, 152 мм гаубица Д-20, три 122 мм гаубицы Д-30, а также 105 мм гаубица М119.
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Днепр" нанесла поражение ВСУ у Работино

МО: подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение ВСУ у Работино

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Днепр" за минувшие сутки составили до 40 солдат, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65 механизированной бригады ВСУ и 35 бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки были поражены две украинские 155 мм гаубицы М777, 152 мм гаубица Д-20, три 122 мм гаубицы Д-30, а также 105 мм гаубица М119.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
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