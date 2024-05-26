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Полиция в Челябинске установила обстоятельства конфликта со стрельбой - РИА Новости, 26.05.2024
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16:01 26.05.2024 (обновлено: 16:28 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/strelba-1948456264.html
Полиция в Челябинске установила обстоятельства конфликта со стрельбой
Полиция в Челябинске установила обстоятельства конфликта со стрельбой - РИА Новости, 26.05.2024
Полиция в Челябинске установила обстоятельства конфликта со стрельбой
Конфликт произошёл между двумя группами мужчин в Ленинском районе Челябинска, все его участники установлены, обстоятельства устанавливаются, сообщила... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T16:01
2024-05-26T16:28
происшествия
челябинск
ленинский район
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая – РИА Новости. Конфликт произошёл между двумя группами мужчин в Ленинском районе Челябинска, все его участники установлены, обстоятельства устанавливаются, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. Местные СМИ публикуют видео из Челябинска, где между мужчинами происходит конфликт, позже приехали 2 автомобиля и вышедшие из них молодые люди с предметами, похожими на оружие, открыли стрельбу. По данным полиции, сообщение о том, что на улице Коммунаров происходит конфликт между двумя группами людей, поступило в дежурную часть полиции в субботу, на место были направлены ближайшие наружные наряды. "Полицией оперативно проведены все мероприятия. Установлено, что между двумя компаниями произошел ситуативный конфликт. В настоящее время все его участники установлены", - говорится в сообщении. Проводится дальнейшее разбирательство, участники конфликта доставляются в полицию, уточняется в сообщении.
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происшествия, челябинск, ленинский район, россия
Происшествия, Челябинск, Ленинский район, Россия
Полиция в Челябинске установила обстоятельства конфликта со стрельбой

Полиция в Челябинске установила всех участников и обстоятельства стрельбы

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая – РИА Новости. Конфликт произошёл между двумя группами мужчин в Ленинском районе Челябинска, все его участники установлены, обстоятельства устанавливаются, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
Местные СМИ публикуют видео из Челябинска, где между мужчинами происходит конфликт, позже приехали 2 автомобиля и вышедшие из них молодые люди с предметами, похожими на оружие, открыли стрельбу.
По данным полиции, сообщение о том, что на улице Коммунаров происходит конфликт между двумя группами людей, поступило в дежурную часть полиции в субботу, на место были направлены ближайшие наружные наряды.
"Полицией оперативно проведены все мероприятия. Установлено, что между двумя компаниями произошел ситуативный конфликт. В настоящее время все его участники установлены", - говорится в сообщении.
Проводится дальнейшее разбирательство, участники конфликта доставляются в полицию, уточняется в сообщении.
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