https://ria.ru/20240526/strelba-1948456264.html

Полиция в Челябинске установила обстоятельства конфликта со стрельбой

Полиция в Челябинске установила обстоятельства конфликта со стрельбой - РИА Новости, 26.05.2024

Полиция в Челябинске установила обстоятельства конфликта со стрельбой

Конфликт произошёл между двумя группами мужчин в Ленинском районе Челябинска, все его участники установлены, обстоятельства устанавливаются, сообщила... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T16:01

2024-05-26T16:01

2024-05-26T16:28

происшествия

челябинск

ленинский район

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая – РИА Новости. Конфликт произошёл между двумя группами мужчин в Ленинском районе Челябинска, все его участники установлены, обстоятельства устанавливаются, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. Местные СМИ публикуют видео из Челябинска, где между мужчинами происходит конфликт, позже приехали 2 автомобиля и вышедшие из них молодые люди с предметами, похожими на оружие, открыли стрельбу. По данным полиции, сообщение о том, что на улице Коммунаров происходит конфликт между двумя группами людей, поступило в дежурную часть полиции в субботу, на место были направлены ближайшие наружные наряды. "Полицией оперативно проведены все мероприятия. Установлено, что между двумя компаниями произошел ситуативный конфликт. В настоящее время все его участники установлены", - говорится в сообщении. Проводится дальнейшее разбирательство, участники конфликта доставляются в полицию, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240405/perestrelka-1938131416.html

челябинск

ленинский район

россия

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происшествия, челябинск, ленинский район, россия