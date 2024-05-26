https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948470506.html

Спецоперация, 26 мая: ВС России освободили Берестовое в Харьковской области

Спецоперация, 26 мая: ВС России освободили Берестовое в Харьковской области - РИА Новости, 26.05.2024

Спецоперация, 26 мая: ВС России освободили Берестовое в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Берестовое в Харьковской области, ПВО сбила ночью 10 украинских дронов над Курской областью, ВС РФ нанесли РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T17:58

2024-05-26T17:58

2024-05-26T17:58

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

f-16

вячеслав гладков

сергей лебедев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939025420_0:311:2624:1787_1920x0_80_0_0_886ae83ddb50ecca085a047a0f066932.jpg

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Берестовое в Харьковской области, ПВО сбила ночью 10 украинских дронов над Курской областью, ВС РФ нанесли удар по складу ракет ATACMS в Днепропетровской области. ВС России взяли под контроль Берестовое в Харьковской областиПодразделения группировки войск "Запад" в результате успешных боевых действий взяли под контроль населенный пункт Берестовое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Группировка "Север" продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ в Харьковской области: противнику нанесено поражение в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Русские Тишки, отражена контратака у Глубокого. Кроме того, группировка войск "Днепр" нанесла поражение ВСУ близ Работино в Запорожской области и Тягинки в Херсонской области. Российская ПВО за сутки сбила пять американских ракет ATACMS, 32 реактивных снаряда HIMARS производства США и чешских Vampire. ПВО сбила 10 дронов ВСУ над Курской областью за ночьРоссийские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили десять украинских беспилотников над Курской областью и три - над Орловской, сообщили в Минобороны России. Около 08.00 мск и около 14:10 мск были сбиты два БПЛА над Белгородской областью, еще два дрона были уничтожены над Брянской областью. Мужчина ранен в результате атаки БПЛА в Белгородском селеГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один мужчина ранен в результате атаки беспилотников в селе Муром. "Село Муром Шебекинского городского округа несколько раз подверглось атакам ВСУ с помощью дронов. Беспилотником атакован движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадал водитель. Мужчина с осколочным ранением лица доставлен в областную клиническую больницу, врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что машина сильно повреждена. Кроме того, в том же селе пара БПЛА атаковала два инфраструктурных объекта связи, пострадавших нет. Из-за атаки есть повреждения линии электропередачи - без электроэнергии остались населенные пункты Муром, Маслова Пристань, Графовка, Зиборовка, Шамино, Коровино, Ржавец, Поляна, Безлюдовка, Пристень, а также части Новой Таволжанки. ВС РФ нанесли удар по складу, где находились ракеты ATACMSБольшая серия ударов была нанесена ночью по военным и энергетическим объектам Староконстантинова в Хмельницкой области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он уточнил, что был нанесён удар по военному аэродрому, который Киев готовит к приему истребителей F-16. "Еще один из ударов был в направлении Староконстантиновского полигона, где, по данным сопротивления, находится иностранная военная техника и производится обучение работы с ней мобилизованных украинских граждан. Обучение производят иностранные инструкторы", - подчеркнул Лебедев. Также, по его словам, в Днепропетровской области был нанесен удар по складу, где, предположительно, находились американские ракеты ATACMS. Силы РФ выдавливают ВСУ из Старомайорского и УрожайногоРоссийские войска выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, российские войска закрепились в вышеназванных селах и продвигаются вперед. "Наши бойцы шаг за шагом освобождают эти два населенных пункта, заняв, при этом, важные стратегические высоты, находящиеся западней данных сел", - сказал Рогов. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Польша поднимала в небо авиацию из-за "активности РФ"Оперативное командование польских вооруженных сил утверждает, что авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо над республикой из-за якобы "интенсивных" действий России. Заявляется, что "сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами" якобы по объектам на территории Украины. Отмечается, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены", ведется мониторинг ситуации. В последнее время такие сообщения Польша объявляет регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

https://ria.ru/20240526/ssha-1948372630.html

https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html

https://ria.ru/20240526/zelenskiy-1948398434.html

харьковская область

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, f-16, вячеслав гладков, сергей лебедев, польша, в мире