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Спецоперация, 26 мая: ВС России освободили Берестовое в Харьковской области - РИА Новости, 26.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:58 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948470506.html
Спецоперация, 26 мая: ВС России освободили Берестовое в Харьковской области
Спецоперация, 26 мая: ВС России освободили Берестовое в Харьковской области - РИА Новости, 26.05.2024
Спецоперация, 26 мая: ВС России освободили Берестовое в Харьковской области
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Берестовое в Харьковской области, ПВО сбила ночью 10 украинских дронов над Курской областью, ВС РФ нанесли РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T17:58
2024-05-26T17:58
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
f-16
вячеслав гладков
сергей лебедев
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Берестовое в Харьковской области, ПВО сбила ночью 10 украинских дронов над Курской областью, ВС РФ нанесли удар по складу ракет ATACMS в Днепропетровской области. ВС России взяли под контроль Берестовое в Харьковской областиПодразделения группировки войск "Запад" в результате успешных боевых действий взяли под контроль населенный пункт Берестовое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Группировка "Север" продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ в Харьковской области: противнику нанесено поражение в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Русские Тишки, отражена контратака у Глубокого. Кроме того, группировка войск "Днепр" нанесла поражение ВСУ близ Работино в Запорожской области и Тягинки в Херсонской области. Российская ПВО за сутки сбила пять американских ракет ATACMS, 32 реактивных снаряда HIMARS производства США и чешских Vampire. ПВО сбила 10 дронов ВСУ над Курской областью за ночьРоссийские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили десять украинских беспилотников над Курской областью и три - над Орловской, сообщили в Минобороны России. Около 08.00 мск и около 14:10 мск были сбиты два БПЛА над Белгородской областью, еще два дрона были уничтожены над Брянской областью. Мужчина ранен в результате атаки БПЛА в Белгородском селеГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один мужчина ранен в результате атаки беспилотников в селе Муром. "Село Муром Шебекинского городского округа несколько раз подверглось атакам ВСУ с помощью дронов. Беспилотником атакован движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадал водитель. Мужчина с осколочным ранением лица доставлен в областную клиническую больницу, врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что машина сильно повреждена. Кроме того, в том же селе пара БПЛА атаковала два инфраструктурных объекта связи, пострадавших нет. Из-за атаки есть повреждения линии электропередачи - без электроэнергии остались населенные пункты Муром, Маслова Пристань, Графовка, Зиборовка, Шамино, Коровино, Ржавец, Поляна, Безлюдовка, Пристень, а также части Новой Таволжанки. ВС РФ нанесли удар по складу, где находились ракеты ATACMSБольшая серия ударов была нанесена ночью по военным и энергетическим объектам Староконстантинова в Хмельницкой области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он уточнил, что был нанесён удар по военному аэродрому, который Киев готовит к приему истребителей F-16. "Еще один из ударов был в направлении Староконстантиновского полигона, где, по данным сопротивления, находится иностранная военная техника и производится обучение работы с ней мобилизованных украинских граждан. Обучение производят иностранные инструкторы", - подчеркнул Лебедев. Также, по его словам, в Днепропетровской области был нанесен удар по складу, где, предположительно, находились американские ракеты ATACMS. Силы РФ выдавливают ВСУ из Старомайорского и УрожайногоРоссийские войска выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, российские войска закрепились в вышеназванных селах и продвигаются вперед. "Наши бойцы шаг за шагом освобождают эти два населенных пункта, заняв, при этом, важные стратегические высоты, находящиеся западней данных сел", - сказал Рогов. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Польша поднимала в небо авиацию из-за "активности РФ"Оперативное командование польских вооруженных сил утверждает, что авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо над республикой из-за якобы "интенсивных" действий России. Заявляется, что "сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами" якобы по объектам на территории Украины. Отмечается, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены", ведется мониторинг ситуации. В последнее время такие сообщения Польша объявляет регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
https://ria.ru/20240526/ssha-1948372630.html
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харьковская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, f-16, вячеслав гладков, сергей лебедев, польша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, F-16, Вячеслав Гладков, Сергей Лебедев, Польша, В мире
Спецоперация, 26 мая: ВС России освободили Берестовое в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ освободили Берестовое в Харьковской области

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" ведет боевую стрельбу
Тяжелая огнеметная система ТОС-2 Тосочка ведет боевую стрельбу - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Александр Мельников
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Тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" ведет боевую стрельбу
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Берестовое в Харьковской области, ПВО сбила ночью 10 украинских дронов над Курской областью, ВС РФ нанесли удар по складу ракет ATACMS в Днепропетровской области.

ВС России взяли под контроль Берестовое в Харьковской области

Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных боевых действий взяли под контроль населенный пункт Берестовое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Группировка "Север" продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ в Харьковской области: противнику нанесено поражение в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Русские Тишки, отражена контратака у Глубокого. Кроме того, группировка войск "Днепр" нанесла поражение ВСУ близ Работино в Запорожской области и Тягинки в Херсонской области. Российская ПВО за сутки сбила пять американских ракет ATACMS, 32 реактивных снаряда HIMARS производства США и чешских Vampire.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Штаты душат свою последнюю надежду
Вчера, 08:00

ПВО сбила 10 дронов ВСУ над Курской областью за ночь

Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили десять украинских беспилотников над Курской областью и три - над Орловской, сообщили в Минобороны России. Около 08.00 мск и около 14:10 мск были сбиты два БПЛА над Белгородской областью, еще два дрона были уничтожены над Брянской областью.

Мужчина ранен в результате атаки БПЛА в Белгородском селе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один мужчина ранен в результате атаки беспилотников в селе Муром.
"Село Муром Шебекинского городского округа несколько раз подверглось атакам ВСУ с помощью дронов. Беспилотником атакован движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадал водитель. Мужчина с осколочным ранением лица доставлен в областную клиническую больницу, врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что машина сильно повреждена. Кроме того, в том же селе пара БПЛА атаковала два инфраструктурных объекта связи, пострадавших нет. Из-за атаки есть повреждения линии электропередачи - без электроэнергии остались населенные пункты Муром, Маслова Пристань, Графовка, Зиборовка, Шамино, Коровино, Ржавец, Поляна, Безлюдовка, Пристень, а также части Новой Таволжанки.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:01
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.05.2024Посмотреть

ВС РФ нанесли удар по складу, где находились ракеты ATACMS

Большая серия ударов была нанесена ночью по военным и энергетическим объектам Староконстантинова в Хмельницкой области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он уточнил, что был нанесён удар по военному аэродрому, который Киев готовит к приему истребителей F-16.
"Еще один из ударов был в направлении Староконстантиновского полигона, где, по данным сопротивления, находится иностранная военная техника и производится обучение работы с ней мобилизованных украинских граждан. Обучение производят иностранные инструкторы", - подчеркнул Лебедев.
Также, по его словам, в Днепропетровской области был нанесен удар по складу, где, предположительно, находились американские ракеты ATACMS.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Китайская Украина — еще одно пушечное мясо Запада
Вчера, 08:00

Силы РФ выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного

Российские войска выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, российские войска закрепились в вышеназванных селах и продвигаются вперед. "Наши бойцы шаг за шагом освобождают эти два населенных пункта, заняв, при этом, важные стратегические высоты, находящиеся западней данных сел", - сказал Рогов. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года.

Польша поднимала в небо авиацию из-за "активности РФ"

Оперативное командование польских вооруженных сил утверждает, что авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо над республикой из-за якобы "интенсивных" действий России. Заявляется, что "сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами" якобы по объектам на территории Украины. Отмечается, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены", ведется мониторинг ситуации. В последнее время такие сообщения Польша объявляет регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ
Зеленский хочет превратить Центральную Азию в Украину
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныF-16Вячеслав ГладковСергей ЛебедевПольшаВ мире
 
 
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