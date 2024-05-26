https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948461163.html

В США заявили о переходе украинского конфликта на новый этап

В США заявили о переходе украинского конфликта на новый этап - РИА Новости, 26.05.2024

В США заявили о переходе украинского конфликта на новый этап

Украинский конфликт перешел на новый этап, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T16:42

2024-05-26T16:42

2024-05-26T18:57

специальная военная операция на украине

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технологии

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Украинский конфликт перешел на новый этап, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Мы вступили в новую фазу боевых действий. <…> Это продвижение вперед (ВС России. — Прим. ред.), но это не классическое большое наступление", — отметил он.По словам эксперта, главная цель российских войск сейчас это не территориальные приобретения, а уничтожение подразделений ВСУ, которые находятся на передовой."Они собираются сделать это сначала с помощью артиллерии и планирующих бомб, потом беспилотниками, потом танками, потом людьми", — резюмировал Джонсон.Ранее, 3 мая, в Минобороны сообщили, что группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, а подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи.

https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948455451.html

https://ria.ru/20240526/ukraina-1948460577.html

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в мире, технологии, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы рф