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В США заявили о переходе украинского конфликта на новый этап - РИА Новости, 26.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:42 26.05.2024 (обновлено: 18:57 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948461163.html
В США заявили о переходе украинского конфликта на новый этап
В США заявили о переходе украинского конфликта на новый этап - РИА Новости, 26.05.2024
В США заявили о переходе украинского конфликта на новый этап
Украинский конфликт перешел на новый этап, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T16:42
2024-05-26T18:57
специальная военная операция на украине
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технологии
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Украинский конфликт перешел на новый этап, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Мы вступили в новую фазу боевых действий. &lt;…&gt; Это продвижение вперед (ВС России. — Прим. ред.), но это не классическое большое наступление", — отметил он.По словам эксперта, главная цель российских войск сейчас это не территориальные приобретения, а уничтожение подразделений ВСУ, которые находятся на передовой."Они собираются сделать это сначала с помощью артиллерии и планирующих бомб, потом беспилотниками, потом танками, потом людьми", — резюмировал Джонсон.Ранее, 3 мая, в Минобороны сообщили, что группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, а подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи.
https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948455451.html
https://ria.ru/20240526/ukraina-1948460577.html
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в мире, технологии, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы РФ
В США заявили о переходе украинского конфликта на новый этап

Джонсон: украинский конфликт перешел в новую фазу

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" ВС России совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" на Авдеевском направлении специальной военной операции
Военнослужащий группировки войск Центр ВС России совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Корнет на Авдеевском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий группировки войск "Центр" ВС России совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" на Авдеевском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Украинский конфликт перешел на новый этап, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Мы вступили в новую фазу боевых действий. <…> Это продвижение вперед (ВС России. — Прим. ред.), но это не классическое большое наступление", — отметил он.
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По словам эксперта, главная цель российских войск сейчас это не территориальные приобретения, а уничтожение подразделений ВСУ, которые находятся на передовой.
"Они собираются сделать это сначала с помощью артиллерии и планирующих бомб, потом беспилотниками, потом танками, потом людьми", — резюмировал Джонсон.
Ранее, 3 мая, в Минобороны сообщили, что группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, а подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы РФ
 
 
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