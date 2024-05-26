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Группировка "Центр" нанесла поражение трем бригадам ВСУ за сутки
Группировка "Центр" нанесла поражение трем бригадам ВСУ за сутки - РИА Новости, 26.05.2024
Группировка "Центр" нанесла поражение трем бригадам ВСУ за сутки
Российские военнослужащие группировки войск "Центр" за прошедшие сутки нанесли поражение трём украинским бригадам и отразили контратаку в ДНР, потери противника РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T13:34
2024-05-26T13:34
2024-05-26T13:51
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" за прошедшие сутки нанесли поражение трём украинским бригадам и отразили контратаку в ДНР, потери противника составили до 355 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных боевых действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Евгеновка, Розовка и Новгородское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что военнослужащие "Центра" отразили контратаку штурмовой группы 144-й пехотной бригады ВСУ в районе Новоалександровки в ДНР."Потери противника составили до 355 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США и два автомобиля", - добавили в МО РФКроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, 152-ммллиметровая гаубица "Мста-Б", а также четыре 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сша, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, США, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" нанесла поражение трем бригадам ВСУ за сутки
МО РФ: Киев потерял до 355 солдат в зоне ответственности группировки "Центр"