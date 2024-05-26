https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948437065.html

Группировка "Центр" нанесла поражение трем бригадам ВСУ за сутки

Группировка "Центр" нанесла поражение трем бригадам ВСУ за сутки - РИА Новости, 26.05.2024

Группировка "Центр" нанесла поражение трем бригадам ВСУ за сутки

Российские военнослужащие группировки войск "Центр" за прошедшие сутки нанесли поражение трём украинским бригадам и отразили контратаку в ДНР, потери противника РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T13:34

2024-05-26T13:34

2024-05-26T13:51

специальная военная операция на украине

россия

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вооруженные силы украины

сша

вооруженные силы рф

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" за прошедшие сутки нанесли поражение трём украинским бригадам и отразили контратаку в ДНР, потери противника составили до 355 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных боевых действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Евгеновка, Розовка и Новгородское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что военнослужащие "Центра" отразили контратаку штурмовой группы 144-й пехотной бригады ВСУ в районе Новоалександровки в ДНР."Потери противника составили до 355 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США и два автомобиля", - добавили в МО РФКроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, 152-ммллиметровая гаубица "Мста-Б", а также четыре 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сша, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)