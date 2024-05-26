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Группировка "Север" отразила контратаку противника в Харьковской области - РИА Новости, 26.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:28 26.05.2024 (обновлено: 13:51 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948435853.html
Группировка "Север" отразила контратаку противника в Харьковской области
Группировка "Север" отразила контратаку противника в Харьковской области - РИА Новости, 26.05.2024
Группировка "Север" отразила контратаку противника в Харьковской области
Российская группировка "Север" продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, за сутки Киев потерял до 300 солдат, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T13:28
2024-05-26T13:51
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российская группировка "Север" продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, за сутки Киев потерял до 300 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что они нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Русские Тишки Харьковской области. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 13-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Глубокое Харьковской области."Потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", а также 122 мм гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" отразила контратаку противника в Харьковской области

МО РФ: ВСУ потеряли до 300 военных в зоне действия группировки "Север"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота артиллерии ВС РФ в зоне СВО
Работа артиллерии ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа артиллерии ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российская группировка "Север" продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, за сутки Киев потерял до 300 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что они нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Русские Тишки Харьковской области. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 13-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Глубокое Харьковской области.
"Потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", а также 122 мм гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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