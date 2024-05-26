https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948435853.html

Группировка "Север" отразила контратаку противника в Харьковской области

Группировка "Север" отразила контратаку противника в Харьковской области - РИА Новости, 26.05.2024

Группировка "Север" отразила контратаку противника в Харьковской области

Российская группировка "Север" продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, за сутки Киев потерял до 300 солдат, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T13:28

2024-05-26T13:28

2024-05-26T13:51

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российская группировка "Север" продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, за сутки Киев потерял до 300 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что они нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Русские Тишки Харьковской области. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 13-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Глубокое Харьковской области."Потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", а также 122 мм гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)