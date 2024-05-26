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Группировка "Юг" уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ за сутки - РИА Новости, 26.05.2024
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13:25 26.05.2024 (обновлено: 13:45 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948435377.html
Группировка "Юг" уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ за сутки
Группировка "Юг" уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ за сутки - РИА Новости, 26.05.2024
Группировка "Юг" уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и уничтожили пять складов боеприпасов, ВСУ потеряли за сутки до 480 военнослужащих, три... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T13:25
2024-05-26T13:45
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
россия
северск
константиновка
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и уничтожили пять складов боеприпасов, ВСУ потеряли за сутки до 480 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 54-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск и Константиновка ДНР."Противник потерял за сутки до 480 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, россия, северск, константиновка, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Россия, Северск, Константиновка, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 480 солдат в зоне ответственности группировки "Юг"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и уничтожили пять складов боеприпасов, ВСУ потеряли за сутки до 480 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 54-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск и Константиновка ДНР.
"Противник потерял за сутки до 480 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке министерства.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьРоссияСеверскКонстантиновкаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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