https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948435377.html

Группировка "Юг" уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ за сутки

Группировка "Юг" уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ за сутки - РИА Новости, 26.05.2024

Группировка "Юг" уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и уничтожили пять складов боеприпасов, ВСУ потеряли за сутки до 480 военнослужащих, три... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T13:25

2024-05-26T13:25

2024-05-26T13:45

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

россия

северск

константиновка

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и уничтожили пять складов боеприпасов, ВСУ потеряли за сутки до 480 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 54-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск и Константиновка ДНР."Противник потерял за сутки до 480 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

северск

константиновка

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Ольга Фомченкова

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