https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948435377.html
Группировка "Юг" уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ за сутки
Группировка "Юг" уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ за сутки - РИА Новости, 26.05.2024
Группировка "Юг" уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и уничтожили пять складов боеприпасов, ВСУ потеряли за сутки до 480 военнослужащих, три... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T13:25
2024-05-26T13:25
2024-05-26T13:45
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константиновка
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и уничтожили пять складов боеприпасов, ВСУ потеряли за сутки до 480 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 54-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск и Константиновка ДНР."Противник потерял за сутки до 480 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Группировка "Юг" уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 480 солдат в зоне ответственности группировки "Юг"