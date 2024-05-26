https://ria.ru/20240526/sochi-1948461317.html

В акватории Сочи прошел парад яхт

В акватории Сочи прошел парад яхт - РИА Новости, 26.05.2024

В акватории Сочи прошел парад яхт

Парад яхт, организованный в рамках празднования годовщины со дня основания Сочи, состоялся в акватории курорта, в мероприятии участвовали 35 малых и крупных... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T16:45

2024-05-26T16:45

2024-05-26T16:45

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СОЧИ, 26 мая – РИА Новости. Парад яхт, организованный в рамках празднования годовщины со дня основания Сочи, состоялся в акватории курорта, в мероприятии участвовали 35 малых и крупных катеров и яхт, передает корреспондент РИА Новости. В Сочи с 25 мая - даты основания Сочи, проходят празднества, посвященные годовщине курорта. В воскресенье из морского торгового порта Сочи вышли суда, курсирующие вдоль Приморской набережной. В яхтенном проходе задействовали прогулочные, спортивные, туристические и круизные маломерные суда, моторные и парусные яхты, катамараны, лодки. Организатором мероприятия выступил крупный оператор Sochi Grand Marina, занимающий большую часть сочинского порта, где пришвартованы все участники яхтенного парада. "Яхтенная гавань Сочи сегодня является центром притяжения всех любителей водно-моторного и парусного спорта. Организатор, капитаны и судовладельцы судов, участвующих в параде, поздравляют жителей и гостей великого города Сочи с праздником. Наша цель - сделать так, чтобы Сочинский порт становился еще более узнаваемым и популярным местом для яхтсменов", - сказал журналистам директор Sochi Grand Marina Дмитрий Прозоров. Он же уточнил, что в параде участвовали 33 суда. Sochi Grand Marina - одна из крупных стоянок для яхт и катеров, вместимостью до 300 судов. По данным компании, ежегодно всеми судами порта перевозится более двух миллионов пассажиров, совершаются круизы по бассейнам Черного и Средиземного морей. Здесь же пришвартовывались суда из разных стран - "Крузенштерн", "Херсонес", "Мир", "Надежда", "Седов".

https://ria.ru/20240401/yakhty-1937038379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, новости - туризм, черное море, краснодарский край