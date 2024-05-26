Рейтинг@Mail.ru
В акватории Сочи прошел парад яхт - РИА Новости, 26.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:45 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/sochi-1948461317.html
В акватории Сочи прошел парад яхт
В акватории Сочи прошел парад яхт - РИА Новости, 26.05.2024
В акватории Сочи прошел парад яхт
Парад яхт, организованный в рамках празднования годовщины со дня основания Сочи, состоялся в акватории курорта, в мероприятии участвовали 35 малых и крупных... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T16:45
2024-05-26T16:45
туризм
сочи
новости - туризм
черное море
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948460860_0:294:3116:2047_1920x0_80_0_0_5b9964fbb39a7cb3e7ac200d94ec9f94.jpg
СОЧИ, 26 мая – РИА Новости. Парад яхт, организованный в рамках празднования годовщины со дня основания Сочи, состоялся в акватории курорта, в мероприятии участвовали 35 малых и крупных катеров и яхт, передает корреспондент РИА Новости. В Сочи с 25 мая - даты основания Сочи, проходят празднества, посвященные годовщине курорта. В воскресенье из морского торгового порта Сочи вышли суда, курсирующие вдоль Приморской набережной. В яхтенном проходе задействовали прогулочные, спортивные, туристические и круизные маломерные суда, моторные и парусные яхты, катамараны, лодки. Организатором мероприятия выступил крупный оператор Sochi Grand Marina, занимающий большую часть сочинского порта, где пришвартованы все участники яхтенного парада. "Яхтенная гавань Сочи сегодня является центром притяжения всех любителей водно-моторного и парусного спорта. Организатор, капитаны и судовладельцы судов, участвующих в параде, поздравляют жителей и гостей великого города Сочи с праздником. Наша цель - сделать так, чтобы Сочинский порт становился еще более узнаваемым и популярным местом для яхтсменов", - сказал журналистам директор Sochi Grand Marina Дмитрий Прозоров. Он же уточнил, что в параде участвовали 33 суда. Sochi Grand Marina - одна из крупных стоянок для яхт и катеров, вместимостью до 300 судов. По данным компании, ежегодно всеми судами порта перевозится более двух миллионов пассажиров, совершаются круизы по бассейнам Черного и Средиземного морей. Здесь же пришвартовывались суда из разных стран - "Крузенштерн", "Херсонес", "Мир", "Надежда", "Седов".
https://ria.ru/20240401/yakhty-1937038379.html
сочи
черное море
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948460860_257:0:2986:2047_1920x0_80_0_0_0393a73675659d8e57eb1627e4698f94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, новости - туризм, черное море, краснодарский край
Туризм, Сочи, Новости - Туризм, Черное море, Краснодарский край
В акватории Сочи прошел парад яхт

В параде в акватории Сочи приняли участие более 30 малых и крупных катеров и яхт

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкУчастники парада яхт, посвященного празднованию Дня города Сочи, в акватории Черного моря
Участники парада яхт, посвященного празднованию Дня города Сочи, в акватории Черного моря - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Участники парада яхт, посвященного празднованию Дня города Сочи, в акватории Черного моря
Читать ria.ru в
СОЧИ, 26 мая – РИА Новости. Парад яхт, организованный в рамках празднования годовщины со дня основания Сочи, состоялся в акватории курорта, в мероприятии участвовали 35 малых и крупных катеров и яхт, передает корреспондент РИА Новости.
В Сочи с 25 мая - даты основания Сочи, проходят празднества, посвященные годовщине курорта. В воскресенье из морского торгового порта Сочи вышли суда, курсирующие вдоль Приморской набережной. В яхтенном проходе задействовали прогулочные, спортивные, туристические и круизные маломерные суда, моторные и парусные яхты, катамараны, лодки. Организатором мероприятия выступил крупный оператор Sochi Grand Marina, занимающий большую часть сочинского порта, где пришвартованы все участники яхтенного парада.
"Яхтенная гавань Сочи сегодня является центром притяжения всех любителей водно-моторного и парусного спорта.
Организатор, капитаны и судовладельцы судов, участвующих в параде, поздравляют жителей и гостей великого города Сочи с праздником. Наша цель - сделать так, чтобы Сочинский порт становился еще более узнаваемым и популярным местом для яхтсменов", - сказал журналистам директор Sochi Grand Marina Дмитрий Прозоров.
Он же уточнил, что в параде участвовали 33 суда.
Sochi Grand Marina - одна из крупных стоянок для яхт и катеров, вместимостью до 300 судов. По данным компании, ежегодно всеми судами порта перевозится более двух миллионов пассажиров, совершаются круизы по бассейнам Черного и Средиземного морей. Здесь же пришвартовывались суда из разных стран - "Крузенштерн", "Херсонес", "Мир", "Надежда", "Седов".
Морской порт Сочи - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Эксперт рассказал о росте в Сочи числа яхт, прибывших из-за рубежа
1 апреля, 10:39
 
ТуризмСочиНовости - ТуризмЧерное мореКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала