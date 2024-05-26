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В МИД России рассказали о пересечении "шельфовых интересов" с США
В МИД России рассказали о пересечении "шельфовых интересов" с США - РИА Новости, 26.05.2024
В МИД России рассказали о пересечении "шельфовых интересов" с США
Среди районов, на расширение шельфа которых претендуют США, для России важен район Чукотского и Берингова морей, заявил РИА Новости директор правового... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T08:43
2024-05-26T08:43
2024-05-26T09:28
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Среди районов, на расширение шельфа которых претендуют США, для России важен район Чукотского и Берингова морей, заявил РИА Новости директор правового департамента МИД Максим Мусихин. "И в Чукотском, и в Беринговом морях американская сторона заявила свои права на районы за пределами 200 морских миль от прямых исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, но со своей стороны от линии разграничения, установленной соглашением между СССР и США о линии разграничения морских пространств 1990 года", — сказал он. Мусихин отметил, что статья 2 соглашения о линии разграничения морских пространств, которое ратифицировано Вашингтоном и временно применяется Москвой, устанавливает, что линия разграничения идет на север через Берингов пролив и Чукотское море по Северному Ледовитому океану, "насколько допускается по международному праву". Право же государства на обладание континентальным шельфом — это норма международного обычного права, добавил он."Таким образом, слова "насколько допускается по международному праву" можно толковать как включающие в себя и гипотетическое разграничение континентального шельфа двух государств", — пояснил дипломат.По его словам, с двухсотмильным шельфом вопросов нет, а вот с "расширенным" возникает юридическая неопределенность. "Мы опять натыкаемся на несоблюдение Соединенными Штатами процедуры подтверждения принадлежности района морского дна к геологическому континентальному шельфу", — сказал Мусихин.При этом, заметил он, та же проблема возникает и в других районах Мирового океана, где у США тоже есть соглашения о разграничении морских пространств с соседними странами. "Своими односторонними действиями Вашингтон, по сути, отбирает у других государств, у всего мирового сообщества значительные участки района международного морского дна, объявленного в соответствии с Конвенцией 1982 года общим наследием человечества и обладающего особым международно-правовым режимом", — объяснил дипломат. Он уточнил, что в соответствии с этим режимом государства, добывающие природные ресурсы в районе международного морского дна, выплачивают определенные взносы в Международный орган по морскому дну, который распределяет эти средства.Согласно оценке Геологической службы США от июля 2008 года, за Полярным кругом располагаются запасы в размере около 90 миллиардов баррелей неразведанной нефти, триллионы кубических футов газа, а также другие критически важные полезные ископаемые. При этом США так и не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, которая давала бы им возможность требовать дополнительных прав на территории вне их исключительной экономической зоны.
https://ria.ru/20240418/alyaska-1940629734.html
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сша, россия, берингово море, в мире, чукотское море
США, Россия, Берингово море, В мире, Чукотское море
В МИД России рассказали о пересечении "шельфовых интересов" с США
Дипломат Мусихин: для России важен район Чукотского и Берингова морей
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Среди районов, на расширение шельфа которых претендуют США, для России важен район Чукотского и Берингова морей, заявил РИА Новости директор правового департамента МИД Максим Мусихин.
"И в Чукотском, и в Беринговом морях американская сторона заявила свои права на районы за пределами 200 морских миль от прямых исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, но со своей стороны от линии разграничения, установленной соглашением между СССР
и США о линии разграничения морских пространств 1990 года", — сказал он.
В декабре США опубликовали официальные карты расширенного континентального шельфа, который начинается за пределами 200 морских миль от побережья в Арктике, Атлантике, Беринговом море, Тихом океане, двух участков Мексиканского залива и у Марианских островов. Как заявил Госдепартамент, определенные Вашингтоном границы не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования с Канадой и Японией. В марте Россия направила США демарш из-за того, что такое изменение внешних границ континентального шельфа не соответствует международному праву. Позицию Москвы разделяет также Пекин.
Мусихин отметил, что статья 2 соглашения о линии разграничения морских пространств, которое ратифицировано Вашингтоном и временно применяется Москвой
, устанавливает, что линия разграничения идет на север через Берингов пролив
и Чукотское море
по Северному Ледовитому океану
, "насколько допускается по международному праву". Право же государства на обладание континентальным шельфом — это норма международного обычного права, добавил он.
"Таким образом, слова "насколько допускается по международному праву" можно толковать как включающие в себя и гипотетическое разграничение континентального шельфа двух государств", — пояснил дипломат.
По его словам, с двухсотмильным шельфом вопросов нет, а вот с "расширенным" возникает юридическая неопределенность.
"Мы опять натыкаемся на несоблюдение Соединенными Штатами процедуры подтверждения принадлежности района морского дна к геологическому континентальному шельфу", — сказал Мусихин.
При этом, заметил он, та же проблема возникает и в других районах Мирового океана, где у США тоже есть соглашения о разграничении морских пространств с соседними странами.
"Своими односторонними действиями Вашингтон, по сути, отбирает у других государств, у всего мирового сообщества значительные участки района международного морского дна, объявленного в соответствии с Конвенцией 1982 года общим наследием человечества и обладающего особым международно-правовым режимом", — объяснил дипломат.
Он уточнил, что в соответствии с этим режимом государства, добывающие природные ресурсы в районе международного морского дна, выплачивают определенные взносы в Международный орган по морскому дну, который распределяет эти средства.
Согласно оценке Геологической службы США от июля 2008 года, за Полярным кругом располагаются запасы в размере около 90 миллиардов баррелей неразведанной нефти, триллионы кубических футов газа, а также другие критически важные полезные ископаемые. При этом США так и не ратифицировали Конвенцию ООН
по морскому праву, которая давала бы им возможность требовать дополнительных прав на территории вне их исключительной экономической зоны.