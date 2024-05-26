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ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО, пострадавших нет
ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО, пострадавших нет - РИА Новости, 26.05.2024
ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО, пострадавших нет
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о двух обстрелах города Шебекина в ночь с субботы на воскресенье, пострадавших нет. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T01:25
2024-05-26T01:25
2024-05-26T01:25
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о двух обстрелах города Шебекина в ночь с субботы на воскресенье, пострадавших нет. "ВСУ обстреляли город Шебекино из РСЗО. По предварительной информации, пострадавших нет... ВСУ повторно обстреляли Шебекино из РСЗО. Никто из мирных жителей не пострадал", - написал он. Также он сообщил, что после первого обстрела в субботу в 23.40 мск были зафиксированы разрушения в семи частных жилых домах: выбиты окна, посечены кровли, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения, на месте работают оперативные и аварийные службы. Затем, в результате второго обстрела, о котором губернатор сообщил в воскресенье в 1.04 мск, в городе выбиты окна в 26 квартирах четырёх многоквартирных домов, повреждены три частных жилых дома. Помимо этого, из-за попадания снарядов загорелась хозпостройка частного жилого дома и четыре легковых автомобиля, стоящих на парковке возле многоквартирного жилого дома, очаги возгорания были оперативно ликвидированы. Губернатор добавил, что семь машин посечены осколками, и есть повреждение на линии газоснабжения - аварийные службы проводят восстановительные работы. "Обход территории будет продолжен в светлое время суток", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20240526/dubovoe-1948384495.html
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО, пострадавших нет
Гладков: ВСУ два раза обстреляли Шебекино из РСЗО, пострадавших нет