https://ria.ru/20240526/shebekino-1948385761.html

ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО, пострадавших нет

ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО, пострадавших нет - РИА Новости, 26.05.2024

ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО, пострадавших нет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о двух обстрелах города Шебекина в ночь с субботы на воскресенье, пострадавших нет. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T01:25

2024-05-26T01:25

2024-05-26T01:25

специальная военная операция на украине

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вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о двух обстрелах города Шебекина в ночь с субботы на воскресенье, пострадавших нет. "ВСУ обстреляли город Шебекино из РСЗО. По предварительной информации, пострадавших нет... ВСУ повторно обстреляли Шебекино из РСЗО. Никто из мирных жителей не пострадал", - написал он. Также он сообщил, что после первого обстрела в субботу в 23.40 мск были зафиксированы разрушения в семи частных жилых домах: выбиты окна, посечены кровли, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения, на месте работают оперативные и аварийные службы. Затем, в результате второго обстрела, о котором губернатор сообщил в воскресенье в 1.04 мск, в городе выбиты окна в 26 квартирах четырёх многоквартирных домов, повреждены три частных жилых дома. Помимо этого, из-за попадания снарядов загорелась хозпостройка частного жилого дома и четыре легковых автомобиля, стоящих на парковке возле многоквартирного жилого дома, очаги возгорания были оперативно ликвидированы. Губернатор добавил, что семь машин посечены осколками, и есть повреждение на линии газоснабжения - аварийные службы проводят восстановительные работы. "Обход территории будет продолжен в светлое время суток", - добавил Гладков.

https://ria.ru/20240526/dubovoe-1948384495.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия