Пиар-победа. План США по России вызвал бурную реакцию в Европе, пишут СМИ
Politico: план США по использованию российских активов расколол союзников
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. План США по использованию доходов от замороженных российских активов для предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов вызвал раскол у союзников, пишет Politico.
"После нескольких месяцев разногласий министры финансов, собравшиеся в Италии, попытались продемонстрировать единый фронт, но возникли трещины, поскольку страны ЕС продемонстрировали лишь вялую поддержку этого плана", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что ЕС обеспокоен тем, что именно ему придется в итоге платить по всем счетам, если Киев окажется не способен закрыть кредит, в то время как США получат пиар-победу.
Германия, Франция и Италия потребовали от США гарантий, что Вашингтон будет готов выплатить свою долю, пишет Politico.
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов России только для финансирования восстановления Украины. Однако высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС хочет использовать доходы от активов для предоплаты закупок оружия для Украины в Европе, за ее пределами и производства на Украине.
Германия, Франция и Италия потребовали от США гарантий, что Вашингтон будет готов выплатить свою долю, пишет Politico.
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов России только для финансирования восстановления Украины. Однако высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС хочет использовать доходы от активов для предоплаты закупок оружия для Украины в Европе, за ее пределами и производства на Украине.
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