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Пиар-победа. План США по России вызвал бурную реакцию в Европе, пишут СМИ - РИА Новости, 26.05.2024
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08:42 26.05.2024 (обновлено: 08:48 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/rossiya-1948401750.html
Пиар-победа. План США по России вызвал бурную реакцию в Европе, пишут СМИ
Пиар-победа. План США по России вызвал бурную реакцию в Европе, пишут СМИ - РИА Новости, 26.05.2024
Пиар-победа. План США по России вызвал бурную реакцию в Европе, пишут СМИ
План США по использованию доходов от замороженных российских активов для предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов вызвал раскол у... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T08:42
2024-05-26T08:48
в мире
украина
сша
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. План США по использованию доходов от замороженных российских активов для предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов вызвал раскол у союзников, пишет Politico."После нескольких месяцев разногласий министры финансов, собравшиеся в Италии, попытались продемонстрировать единый фронт, но возникли трещины, поскольку страны ЕС продемонстрировали лишь вялую поддержку этого плана", — говорится в публикации. В статье отмечается, что ЕС обеспокоен тем, что именно ему придется в итоге платить по всем счетам, если Киев окажется не способен закрыть кредит, в то время как США получат пиар-победу. Германия, Франция и Италия потребовали от США гарантий, что Вашингтон будет готов выплатить свою долю, пишет Politico. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов России только для финансирования восстановления Украины. Однако высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС хочет использовать доходы от активов для предоплаты закупок оружия для Украины в Европе, за ее пределами и производства на Украине.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права.
https://ria.ru/20240523/aktivy-1947959601.html
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в мире, украина, сша, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Украина, США, Евросоюз, Санкции в отношении России
Пиар-победа. План США по России вызвал бурную реакцию в Европе, пишут СМИ

Politico: план США по использованию российских активов расколол союзников

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. План США по использованию доходов от замороженных российских активов для предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов вызвал раскол у союзников, пишет Politico.
"После нескольких месяцев разногласий министры финансов, собравшиеся в Италии, попытались продемонстрировать единый фронт, но возникли трещины, поскольку страны ЕС продемонстрировали лишь вялую поддержку этого плана", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что ЕС обеспокоен тем, что именно ему придется в итоге платить по всем счетам, если Киев окажется не способен закрыть кредит, в то время как США получат пиар-победу.

Германия, Франция и Италия потребовали от США гарантий, что Вашингтон будет готов выплатить свою долю, пишет Politico.

После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов России только для финансирования восстановления Украины. Однако высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС хочет использовать доходы от активов для предоплаты закупок оружия для Украины в Европе, за ее пределами и производства на Украине.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права.
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