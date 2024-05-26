https://ria.ru/20240526/rossiya-1948401750.html

Пиар-победа. План США по России вызвал бурную реакцию в Европе, пишут СМИ

Пиар-победа. План США по России вызвал бурную реакцию в Европе, пишут СМИ - РИА Новости, 26.05.2024

Пиар-победа. План США по России вызвал бурную реакцию в Европе, пишут СМИ

План США по использованию доходов от замороженных российских активов для предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов вызвал раскол у... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T08:42

2024-05-26T08:42

2024-05-26T08:48

в мире

украина

сша

евросоюз

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489403_0:50:3550:2046_1920x0_80_0_0_cb82e3a3a9e0883d02b358fa8ab3c5e8.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. План США по использованию доходов от замороженных российских активов для предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов вызвал раскол у союзников, пишет Politico."После нескольких месяцев разногласий министры финансов, собравшиеся в Италии, попытались продемонстрировать единый фронт, но возникли трещины, поскольку страны ЕС продемонстрировали лишь вялую поддержку этого плана", — говорится в публикации. В статье отмечается, что ЕС обеспокоен тем, что именно ему придется в итоге платить по всем счетам, если Киев окажется не способен закрыть кредит, в то время как США получат пиар-победу. Германия, Франция и Италия потребовали от США гарантий, что Вашингтон будет готов выплатить свою долю, пишет Politico. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов России только для финансирования восстановления Украины. Однако высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС хочет использовать доходы от активов для предоплаты закупок оружия для Украины в Европе, за ее пределами и производства на Украине.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права.

https://ria.ru/20240523/aktivy-1947959601.html

https://ria.ru/20240423/epokha-1941669973.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, евросоюз, санкции в отношении россии