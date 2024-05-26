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США предупредили европейские банки о рисках из-за работы в России
США предупредили европейские банки о рисках из-за работы в России - РИА Новости, 26.05.2024
США предупредили европейские банки о рисках из-за работы в России
Европейские банки сталкиваются с большими рисками при работе в России, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью агентству Reuters. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T06:11
2024-05-26T06:11
2024-05-26T07:53
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Европейские банки сталкиваются с большими рисками при работе в России, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью агентству Reuters. "Работа в России создает ужасно много рисков (для европейских банков — Прим. ред.)", — заявила глава американского минфина. Кроме того, министр добавила, что Вашингтон рассматривает вариант ужесточения вторичных санкций в отношении тех финансовых организаций, которые, как выяснилось, якобы содействуют усилиям в рамках спецоперации на Украине. При этом Йеллен не стала сообщать подробностей и не упомянула названий банков, против которых такие санкции могут быть направлены. На Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры против Москвы неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия стран Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, подобные меры лишь ухудшают жизни миллионов человек.
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РИА Новости
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россия, сша, джанет йеллен, в мире
Россия, США, Джанет Йеллен, В мире
США предупредили европейские банки о рисках из-за работы в России
Глава Минфина США Йеллен напомнила работающим в РФ банкам Европы о риске санкций
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости.
Европейские банки сталкиваются с большими рисками при работе в России, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью
агентству Reuters.
"Работа в России создает ужасно много рисков (для европейских банков — Прим. ред.)", — заявила глава американского минфина.
Кроме того, министр добавила, что Вашингтон рассматривает вариант ужесточения вторичных санкций в отношении тех финансовых организаций, которые, как выяснилось, якобы содействуют усилиям в рамках спецоперации на Украине. При этом Йеллен не стала сообщать подробностей и не упомянула названий банков, против которых такие санкции могут быть направлены.
На Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры против Москвы неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия стран Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, подобные меры лишь ухудшают жизни миллионов человек.