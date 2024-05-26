Рейтинг@Mail.ru
США предупредили европейские банки о рисках из-за работы в России - РИА Новости, 26.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:11 26.05.2024 (обновлено: 07:53 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/risk-1948395542.html
США предупредили европейские банки о рисках из-за работы в России
США предупредили европейские банки о рисках из-за работы в России - РИА Новости, 26.05.2024
США предупредили европейские банки о рисках из-за работы в России
Европейские банки сталкиваются с большими рисками при работе в России, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью агентству Reuters. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T06:11
2024-05-26T07:53
россия
сша
джанет йеллен
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156196/27/1561962774_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_181675e72678e4aa2fad1f9d1fce83fd.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Европейские банки сталкиваются с большими рисками при работе в России, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью агентству Reuters. "Работа в России создает ужасно много рисков (для европейских банков — Прим. ред.)", — заявила глава американского минфина. Кроме того, министр добавила, что Вашингтон рассматривает вариант ужесточения вторичных санкций в отношении тех финансовых организаций, которые, как выяснилось, якобы содействуют усилиям в рамках спецоперации на Украине. При этом Йеллен не стала сообщать подробностей и не упомянула названий банков, против которых такие санкции могут быть направлены. На Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры против Москвы неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия стран Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, подобные меры лишь ухудшают жизни миллионов человек.
https://ria.ru/20240525/aktivy-1948276641.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156196/27/1561962774_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_6453e4dc4126c6eca20f0b60e5c0e747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, джанет йеллен, в мире
Россия, США, Джанет Йеллен, В мире
США предупредили европейские банки о рисках из-за работы в России

Глава Минфина США Йеллен напомнила работающим в РФ банкам Европы о риске санкций

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Флаг Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Европейские банки сталкиваются с большими рисками при работе в России, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью агентству Reuters.
"Работа в России создает ужасно много рисков (для европейских банков — Прим. ред.)", — заявила глава американского минфина.
Кроме того, министр добавила, что Вашингтон рассматривает вариант ужесточения вторичных санкций в отношении тех финансовых организаций, которые, как выяснилось, якобы содействуют усилиям в рамках спецоперации на Украине. При этом Йеллен не стала сообщать подробностей и не упомянула названий банков, против которых такие санкции могут быть направлены.
На Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры против Москвы неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия стран Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, подобные меры лишь ухудшают жизни миллионов человек.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
В Минфине США прокомментировали соглашение по замороженным активам России
Вчера, 04:13
 
РоссияСШАДжанет ЙелленВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала