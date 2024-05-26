https://ria.ru/20240526/risk-1948395542.html

США предупредили европейские банки о рисках из-за работы в России

США предупредили европейские банки о рисках из-за работы в России - РИА Новости, 26.05.2024

США предупредили европейские банки о рисках из-за работы в России

Европейские банки сталкиваются с большими рисками при работе в России, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью агентству Reuters. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T06:11

2024-05-26T06:11

2024-05-26T07:53

россия

сша

джанет йеллен

в мире

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Европейские банки сталкиваются с большими рисками при работе в России, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью агентству Reuters. "Работа в России создает ужасно много рисков (для европейских банков — Прим. ред.)", — заявила глава американского минфина. Кроме того, министр добавила, что Вашингтон рассматривает вариант ужесточения вторичных санкций в отношении тех финансовых организаций, которые, как выяснилось, якобы содействуют усилиям в рамках спецоперации на Украине. При этом Йеллен не стала сообщать подробностей и не упомянула названий банков, против которых такие санкции могут быть направлены. На Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры против Москвы неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия стран Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, подобные меры лишь ухудшают жизни миллионов человек.

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россия, сша, джанет йеллен, в мире