https://ria.ru/20240526/remont-1948390746.html
Мурашко рассказал о ремонте медучреждений после паводков
Мурашко рассказал о ремонте медучреждений после паводков - РИА Новости, 26.05.2024
Мурашко рассказал о ремонте медучреждений после паводков
Крупное медицинское оборудование из-за паводков не пострадало, в настоящее время завершаются расчеты по необходимости ремонта и компенсации ущерба... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T04:03
2024-05-26T04:03
2024-05-26T04:21
происшествия
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россия
ишим (река)
михаил мурашко
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Крупное медицинское оборудование из-за паводков не пострадало, в настоящее время завершаются расчеты по необходимости ремонта и компенсации ущерба медорганизаций, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сейчас уходят паводки. В настоящее время в том числе идут, завершаются расчеты по необходимости ремонта и компенсации ущербов медицинских организаций", — сказал Мурашко. Он уточнил, что крупное медицинское оборудование в подтопленных регионах не пострадало.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. На реке Ишим наблюдается повсеместный спад. На реке Тобол в Упоровском районе продолжается снижение уровня воды, в Ярковском районе, что ниже по течению, продолжается подъем воды. Река Иртыш прибывает на всей территории Тюменской области. Северные районы Омской области также пострадали от весеннего половодья. В регионе введен режим ЧС. Сильнее всего был затоплен Усть-Ишимский район, откуда эвакуировали более двух тысяч жителей. С 7 апреля в Оренбургской области из-за паводков также был введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения.
https://ria.ru/20240424/vaktsinatsiya-1941975107.html
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происшествия, тюменская область, россия, ишим (река), михаил мурашко, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюменская область, Россия, Ишим (река), Михаил Мурашко, Наводнения в России — 2024
Мурашко рассказал о ремонте медучреждений после паводков
Мурашко: крупное медицинское оборудование из-за паводков не пострадало