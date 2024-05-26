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Российские войска расширили зону контроля за Работино, сообщил Рогов - РИА Новости, 26.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:20 26.05.2024 (обновлено: 02:22 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/rabotino-1948388019.html
Российские войска расширили зону контроля за Работино, сообщил Рогов
Российские войска расширили зону контроля за Работино, сообщил Рогов - РИА Новости, 26.05.2024
Российские войска расширили зону контроля за Работино, сообщил Рогов
Российские войска расширили зону контроля за селом Работино на Ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T02:20
2024-05-26T02:22
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Российские войска расширили зону контроля за селом Работино на Ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Минобороны сообщало, что группировка войск "Днепр" в середине мая освободила населённый пункт Работино в Запорожской области, выбив от туда украинские войска. "Наша армия продолжает развивать успех на ореховском направлении, выдавливая противника. После освобождения Работино наши бойцы расширили зону контроля за его северными окраинами", - сказал Рогов. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня 2023 года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20240526/naemnik-1948385961.html
https://ria.ru/20240525/vsu-1948370312.html
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работино, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска расширили зону контроля за Работино, сообщил Рогов

Рогов: ВС России расширили зону контроля за Работино на Ореховском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Российские войска расширили зону контроля за селом Работино на Ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Минобороны сообщало, что группировка войск "Днепр" в середине мая освободила населённый пункт Работино в Запорожской области, выбив от туда украинские войска.
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"Наша армия продолжает развивать успех на ореховском направлении, выдавливая противника. После освобождения Работино наши бойцы расширили зону контроля за его северными окраинами", - сказал Рогов.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня 2023 года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
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Специальная военная операция на УкраинеРаботиноЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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