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Российские войска расширили зону контроля за Работино, сообщил Рогов
Российские войска расширили зону контроля за Работино, сообщил Рогов - РИА Новости, 26.05.2024
Российские войска расширили зону контроля за Работино, сообщил Рогов
Российские войска расширили зону контроля за селом Работино на Ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T02:20
2024-05-26T02:20
2024-05-26T02:22
специальная военная операция на украине
работино
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Российские войска расширили зону контроля за селом Работино на Ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Минобороны сообщало, что группировка войск "Днепр" в середине мая освободила населённый пункт Работино в Запорожской области, выбив от туда украинские войска. "Наша армия продолжает развивать успех на ореховском направлении, выдавливая противника. После освобождения Работино наши бойцы расширили зону контроля за его северными окраинами", - сказал Рогов. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня 2023 года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20240526/naemnik-1948385961.html
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Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска расширили зону контроля за Работино, сообщил Рогов
Рогов: ВС России расширили зону контроля за Работино на Ореховском направлении