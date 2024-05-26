https://ria.ru/20240526/pvo-1948465689.html

Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО "Ольха"

Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО "Ольха" - РИА Новости, 26.05.2024

Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО "Ольха"

Российские средства ПВО уничтожили два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T17:19

2024-05-26T17:19

2024-05-26T19:14

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать шестого мая 2024 года около 16.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня "Ольха" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

белгородская область

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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)