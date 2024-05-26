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Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО "Ольха"
Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО "Ольха" - РИА Новости, 26.05.2024
Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО "Ольха"
Российские средства ПВО уничтожили два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T17:19
2024-05-26T17:19
2024-05-26T19:14
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать шестого мая 2024 года около 16.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня "Ольха" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО "Ольха"
Минобороны: ПВО сбила два снаряда РСЗО "Ольха" над Белгородской областью