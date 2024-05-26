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Силы ПВО сбили 29 воздушных целей на подлете к Белгороду - РИА Новости, 26.05.2024
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00:08 26.05.2024 (обновлено: 01:28 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/pvo-1948382546.html
Силы ПВО сбили 29 воздушных целей на подлете к Белгороду
Силы ПВО сбили 29 воздушных целей на подлете к Белгороду - РИА Новости, 26.05.2024
Силы ПВО сбили 29 воздушных целей на подлете к Белгороду
Система ПВО сбила 29 воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадали четыре мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T00:08
2024-05-26T01:28
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
белгородская область
белгород
белгородский район
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Система ПВО сбила 29 воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадали четыре мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее Минобороны сообщило, что около 22:30 мск системы противовоздушной обороны уничтожили противокорабельную ракету (ПКР) "Нептун" и 29 реактивных снарядов "Вампир"."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 29 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадали четыре мирных жителя. Три человека находятся на лечении в городской больнице №2 города Белгорода", — говорится в сообщении.Губернатор отметил, что среди пострадавших двое мужчин с черепно-мозговой травмой находятся в тяжелом состоянии, состояние женщины с осколочным ранением врачи оценивают как средней степени тяжести. Помимо этого, еще один пострадавший с осколочным ранением доставлен бригадой скорой помощи в областную клиническую больницу, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.Также губернатор сообщил, что в Белгороде в результате прямых попаданий снарядов сильно повреждены две квартиры двух многоквартирных домов и полностью сгорели два автомобиля. В 46 квартирах 10 многоквартирных домов выбиты окна, в школе повреждена входная группа, выбиты окна, частично посечен фасад, также осколками посечен фасад и выбиты окна в школе-интернат №23. В трех коммерческих объектах выбиты окна, посечены фасады и повреждены кровли, осколками посечены три автомобиля.В Белгородском районе в поселке Дубовое в результате прямого попадания снаряда загорелся таунхаус, в процессе тушения возгорание охватило два соседних таунхауса, очаги пожара ликвидированы. Один таунхаус сгорел полностью, во втором и третьем повреждены кровля и верхние этажи, также одно прямое попадание зафиксировано в здании гаражного кооператива. Пожарные расчеты тушат объект.Кроме того, после отражения средствами ПВО воздушной атаки в пяти частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы, осколками посечены кровля и фасад ТЦ "Сити молл". По предварительным данным, повреждены три автомобиля. В селе Таврово выбиты окна и посечены заборы в пяти частных жилых домовладениях, осколками посечен один автомобиль.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Как заявил президент Владимир Путин, из-за обстрелов армией противника жилых кварталов Белгорода Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.
https://ria.ru/20240525/vsu-1948370312.html
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Силы ПВО сбили 29 воздушных целей на подлете к Белгороду

Гладков: силы ПВО сбили 29 целей на подлете к Белгороду, есть пострадавшие

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Фрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Фрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Система ПВО сбила 29 воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадали четыре мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее Минобороны сообщило, что около 22:30 мск системы противовоздушной обороны уничтожили противокорабельную ракету (ПКР) "Нептун" и 29 реактивных снарядов "Вампир".
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"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 29 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадали четыре мирных жителя. Три человека находятся на лечении в городской больнице №2 города Белгорода", — говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что среди пострадавших двое мужчин с черепно-мозговой травмой находятся в тяжелом состоянии, состояние женщины с осколочным ранением врачи оценивают как средней степени тяжести. Помимо этого, еще один пострадавший с осколочным ранением доставлен бригадой скорой помощи в областную клиническую больницу, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
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Также губернатор сообщил, что в Белгороде в результате прямых попаданий снарядов сильно повреждены две квартиры двух многоквартирных домов и полностью сгорели два автомобиля. В 46 квартирах 10 многоквартирных домов выбиты окна, в школе повреждена входная группа, выбиты окна, частично посечен фасад, также осколками посечен фасад и выбиты окна в школе-интернат №23. В трех коммерческих объектах выбиты окна, посечены фасады и повреждены кровли, осколками посечены три автомобиля.
В Белгородском районе в поселке Дубовое в результате прямого попадания снаряда загорелся таунхаус, в процессе тушения возгорание охватило два соседних таунхауса, очаги пожара ликвидированы. Один таунхаус сгорел полностью, во втором и третьем повреждены кровля и верхние этажи, также одно прямое попадание зафиксировано в здании гаражного кооператива. Пожарные расчеты тушат объект.
Кроме того, после отражения средствами ПВО воздушной атаки в пяти частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы, осколками посечены кровля и фасад ТЦ "Сити молл". По предварительным данным, повреждены три автомобиля. В селе Таврово выбиты окна и посечены заборы в пяти частных жилых домовладениях, осколками посечен один автомобиль.
ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Как заявил президент Владимир Путин, из-за обстрелов армией противника жилых кварталов Белгорода Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияБелгородская областьБелгородБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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