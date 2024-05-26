https://ria.ru/20240526/pvo-1948382546.html
Силы ПВО сбили 29 воздушных целей на подлете к Белгороду
Силы ПВО сбили 29 воздушных целей на подлете к Белгороду - РИА Новости, 26.05.2024
Силы ПВО сбили 29 воздушных целей на подлете к Белгороду
Система ПВО сбила 29 воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадали четыре мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T00:08
2024-05-26T00:08
2024-05-26T01:28
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Система ПВО сбила 29 воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадали четыре мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее Минобороны сообщило, что около 22:30 мск системы противовоздушной обороны уничтожили противокорабельную ракету (ПКР) "Нептун" и 29 реактивных снарядов "Вампир"."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 29 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадали четыре мирных жителя. Три человека находятся на лечении в городской больнице №2 города Белгорода", — говорится в сообщении.Губернатор отметил, что среди пострадавших двое мужчин с черепно-мозговой травмой находятся в тяжелом состоянии, состояние женщины с осколочным ранением врачи оценивают как средней степени тяжести. Помимо этого, еще один пострадавший с осколочным ранением доставлен бригадой скорой помощи в областную клиническую больницу, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.Также губернатор сообщил, что в Белгороде в результате прямых попаданий снарядов сильно повреждены две квартиры двух многоквартирных домов и полностью сгорели два автомобиля. В 46 квартирах 10 многоквартирных домов выбиты окна, в школе повреждена входная группа, выбиты окна, частично посечен фасад, также осколками посечен фасад и выбиты окна в школе-интернат №23. В трех коммерческих объектах выбиты окна, посечены фасады и повреждены кровли, осколками посечены три автомобиля.В Белгородском районе в поселке Дубовое в результате прямого попадания снаряда загорелся таунхаус, в процессе тушения возгорание охватило два соседних таунхауса, очаги пожара ликвидированы. Один таунхаус сгорел полностью, во втором и третьем повреждены кровля и верхние этажи, также одно прямое попадание зафиксировано в здании гаражного кооператива. Пожарные расчеты тушат объект.Кроме того, после отражения средствами ПВО воздушной атаки в пяти частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы, осколками посечены кровля и фасад ТЦ "Сити молл". По предварительным данным, повреждены три автомобиля. В селе Таврово выбиты окна и посечены заборы в пяти частных жилых домовладениях, осколками посечен один автомобиль.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Как заявил президент Владимир Путин, из-за обстрелов армией противника жилых кварталов Белгорода Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.
https://ria.ru/20240525/vsu-1948370312.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Силы ПВО сбили 29 воздушных целей на подлете к Белгороду
Гладков: силы ПВО сбили 29 целей на подлете к Белгороду, есть пострадавшие
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости.
Система ПВО сбила 29 воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадали четыре мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
Ранее Минобороны сообщило, что около 22:30 мск системы противовоздушной обороны уничтожили противокорабельную ракету (ПКР) "Нептун" и 29 реактивных снарядов "Вампир".
"Над Белгородом и Белгородским районом
сработала наша система ПВО - сбито 29 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадали четыре мирных жителя. Три человека находятся на лечении в городской больнице №2 города Белгорода", — говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что среди пострадавших двое мужчин с черепно-мозговой травмой находятся в тяжелом состоянии, состояние женщины с осколочным ранением врачи оценивают как средней степени тяжести. Помимо этого, еще один пострадавший с осколочным ранением доставлен бригадой скорой помощи в областную клиническую больницу, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Также губернатор сообщил, что в Белгороде в результате прямых попаданий снарядов сильно повреждены две квартиры двух многоквартирных домов и полностью сгорели два автомобиля. В 46 квартирах 10 многоквартирных домов выбиты окна, в школе повреждена входная группа, выбиты окна, частично посечен фасад, также осколками посечен фасад и выбиты окна в школе-интернат №23. В трех коммерческих объектах выбиты окна, посечены фасады и повреждены кровли, осколками посечены три автомобиля.
В Белгородском районе в поселке Дубовое в результате прямого попадания снаряда загорелся таунхаус, в процессе тушения возгорание охватило два соседних таунхауса, очаги пожара ликвидированы. Один таунхаус сгорел полностью, во втором и третьем повреждены кровля и верхние этажи, также одно прямое попадание зафиксировано в здании гаражного кооператива. Пожарные расчеты тушат объект.
Кроме того, после отражения средствами ПВО воздушной атаки в пяти частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы, осколками посечены кровля и фасад ТЦ "Сити молл". По предварительным данным, повреждены три автомобиля. В селе Таврово выбиты окна и посечены заборы в пяти частных жилых домовладениях, осколками посечен один автомобиль.
ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России
. Как заявил президент Владимир Путин
, из-за обстрелов армией противника жилых кварталов Белгорода Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.