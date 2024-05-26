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Москва и Ташкент прорабатывают создание крупных производств в Узбекистане - РИА Новости, 26.05.2024
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10:17 26.05.2024 (обновлено: 11:54 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/proizvodstva-1948412262.html
Москва и Ташкент прорабатывают создание крупных производств в Узбекистане
Москва и Ташкент прорабатывают создание крупных производств в Узбекистане - РИА Новости, 26.05.2024
Москва и Ташкент прорабатывают создание крупных производств в Узбекистане
Москва и Ташкент в настоящее время прорабатывают создание медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса и металлургического кластера в Узбекистане,... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T10:17
2024-05-26T11:54
узбекистан
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Москва и Ташкент в настоящее время прорабатывают создание медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса и металлургического кластера в Узбекистане, говорится в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в республику. "В проработке – крупные проекты в промышленности, в том числе – строительство медно-обогатительной фабрики на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината в Ташкентской области, газохимического комплекса в Бухарской области и создание металлургического кластера на железорудном месторождении "Тебинбулак", - говорится в материалах.
https://ria.ru/20240202/sotrudnichestvo-1925002840.html
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узбекистан, владимир путин, в мире, россия
Узбекистан, Владимир Путин, В мире, Россия
Москва и Ташкент прорабатывают создание крупных производств в Узбекистане

Москва и Ташкент прорабатывают создание ряда крупных производств в Узбекистане

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Москва и Ташкент в настоящее время прорабатывают создание медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса и металлургического кластера в Узбекистане, говорится в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в республику.
"В проработке – крупные проекты в промышленности, в том числе – строительство медно-обогатительной фабрики на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината в Ташкентской области, газохимического комплекса в Бухарской области и создание металлургического кластера на железорудном месторождении "Тебинбулак", - говорится в материалах.
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Россия и Узбекистан активизировали сотрудничество в развитии технопарка
2 февраля, 12:20
 
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