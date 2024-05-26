https://ria.ru/20240526/proizvodstva-1948412262.html
Москва и Ташкент прорабатывают создание крупных производств в Узбекистане
Москва и Ташкент прорабатывают создание крупных производств в Узбекистане - РИА Новости, 26.05.2024
Москва и Ташкент прорабатывают создание крупных производств в Узбекистане
Москва и Ташкент в настоящее время прорабатывают создание медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса и металлургического кластера в Узбекистане,... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T10:17
2024-05-26T10:17
2024-05-26T11:54
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Москва и Ташкент в настоящее время прорабатывают создание медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса и металлургического кластера в Узбекистане, говорится в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в республику. "В проработке – крупные проекты в промышленности, в том числе – строительство медно-обогатительной фабрики на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината в Ташкентской области, газохимического комплекса в Бухарской области и создание металлургического кластера на железорудном месторождении "Тебинбулак", - говорится в материалах.
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узбекистан, владимир путин, в мире, россия
Узбекистан, Владимир Путин, В мире, Россия
Москва и Ташкент прорабатывают создание крупных производств в Узбекистане
Москва и Ташкент прорабатывают создание ряда крупных производств в Узбекистане