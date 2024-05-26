https://ria.ru/20240526/proizvodstva-1948412262.html

Москва и Ташкент прорабатывают создание крупных производств в Узбекистане

Москва и Ташкент прорабатывают создание крупных производств в Узбекистане - РИА Новости, 26.05.2024

Москва и Ташкент прорабатывают создание крупных производств в Узбекистане

Москва и Ташкент в настоящее время прорабатывают создание медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса и металлургического кластера в Узбекистане,... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T10:17

2024-05-26T10:17

2024-05-26T11:54

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Москва и Ташкент в настоящее время прорабатывают создание медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса и металлургического кластера в Узбекистане, говорится в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в республику. "В проработке – крупные проекты в промышленности, в том числе – строительство медно-обогатительной фабрики на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината в Ташкентской области, газохимического комплекса в Бухарской области и создание металлургического кластера на железорудном месторождении "Тебинбулак", - говорится в материалах.

https://ria.ru/20240202/sotrudnichestvo-1925002840.html

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узбекистан, владимир путин, в мире, россия