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В Москве мужчину отправили в СИЗО за призывы к терроризму в соцсетях

В Москве мужчину отправили в СИЗО за призывы к терроризму в соцсетях - РИА Новости, 26.05.2024

В Москве мужчину отправили в СИЗО за призывы к терроризму в соцсетях

Перовский районный суд города Москвы отправил мужчину в СИЗО почти на два месяца за призывы в социальных сетях к террористической деятельности на территории... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T00:00

2024-05-26T00:00

2024-05-26T00:00

происшествия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Перовский районный суд города Москвы отправил мужчину в СИЗО почти на два месяца за призывы в социальных сетях к террористической деятельности на территории Москвы, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. "Перовский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Балтрушевича Сергея Игоревича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Следствием установлено, что обвиняемый со своего аккаунта "ВКонтакте" в новостной группе "Nº - Новости дня" разместил ... призывы к осуществлению террористической деятельности на территории города Москвы", - говорится в сообщении. Обвиняемый заключён под стражу на один месяц и 28 суток, до 22 июля, уточнили в Telegram-канале.

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происшествия, москва, россия