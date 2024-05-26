https://ria.ru/20240526/prigovor-1948381983.html
В Москве мужчину отправили в СИЗО за призывы к терроризму в соцсетях
В Москве мужчину отправили в СИЗО за призывы к терроризму в соцсетях - РИА Новости, 26.05.2024
В Москве мужчину отправили в СИЗО за призывы к терроризму в соцсетях
Перовский районный суд города Москвы отправил мужчину в СИЗО почти на два месяца за призывы в социальных сетях к террористической деятельности на территории... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T00:00
2024-05-26T00:00
2024-05-26T00:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Перовский районный суд города Москвы отправил мужчину в СИЗО почти на два месяца за призывы в социальных сетях к террористической деятельности на территории Москвы, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. "Перовский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Балтрушевича Сергея Игоревича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Следствием установлено, что обвиняемый со своего аккаунта "ВКонтакте" в новостной группе "Nº - Новости дня" разместил ... призывы к осуществлению террористической деятельности на территории города Москвы", - говорится в сообщении. Обвиняемый заключён под стражу на один месяц и 28 суток, до 22 июля, уточнили в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240328/arest-1936435178.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве мужчину отправили в СИЗО за призывы к терроризму в соцсетях
Суд в Москве отправил мужчину в СИЗО за призывы к терактам в соцсетях