https://ria.ru/20240526/pozhary-1948402723.html

В России потушили почти 70 природных пожаров за сутки

В России потушили почти 70 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 26.05.2024

В России потушили почти 70 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 69 природных пожаров на площади 32 804 гектара, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T08:53

2024-05-26T08:53

2024-05-26T08:53

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 69 природных пожаров на площади 32 804 гектара, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 25.05.2024 года в 26 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 69 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 32 804 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 26 мая на территории РФ было 58 лесных пожаров на площади 30 201 гектар, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 20 пожаров на 19 714 гектарах.

https://ria.ru/20240526/zapret-1948393419.html

россия

забайкальский край

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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии