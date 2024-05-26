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В России потушили почти 70 природных пожаров за сутки
В России потушили почти 70 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 26.05.2024
В России потушили почти 70 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 69 природных пожаров на площади 32 804 гектара, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T08:53
2024-05-26T08:53
2024-05-26T08:53
происшествия
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забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 69 природных пожаров на площади 32 804 гектара, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 25.05.2024 года в 26 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 69 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 32 804 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 26 мая на территории РФ было 58 лесных пожаров на площади 30 201 гектар, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 20 пожаров на 19 714 гектарах.
https://ria.ru/20240526/zapret-1948393419.html
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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России потушили почти 70 природных пожаров за сутки
В России за сутки потушили 69 природных пожаров на площади 32 804 гектара