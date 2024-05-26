Рейтинг@Mail.ru
В Астрахани потушили пожар в нежилом доме - РИА Новости, 26.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:40 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/pozhar-1948501801.html
В Астрахани потушили пожар в нежилом доме
В Астрахани потушили пожар в нежилом доме - РИА Новости, 26.05.2024
В Астрахани потушили пожар в нежилом доме
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в нежилом доме в Астрахани, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T22:40
2024-05-26T22:40
происшествия
астрахань
россия
астраханская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948464431_0:0:1273:716_1920x0_80_0_0_2b39c35598017a004dc26bddc17e3e01.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в нежилом доме в Астрахани, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. Дом на улице Челюскинцев, 29 загорелся около 16.00 (15.00 мск) на площади 400 квадратных метров. Работа пожарно-спасательных подразделений была организована по повышенному рангу. В 17.25 (16.25 мск) пожар был локализован. "На месте пожара объявлена полная ликвидация в 22.45 (21.45 мск)", - говорится в сообщении. Пожар тушили 15 единиц техники и 55 человек личного состава.
астрахань
россия
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948464431_159:0:1114:716_1920x0_80_0_0_43c10360976b596ff606743923de5def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, астрахань, россия, астраханская область
Происшествия, Астрахань, Россия, Астраханская область
В Астрахани потушили пожар в нежилом доме

В Астрахани пожар в нежилом доме тушили 55 человек и 15 единиц техники

© МЧС Астраханской области/TelegramМесто пожара в нежилом доме в Астрахани
Место пожара в нежилом доме в Астрахани
© МЧС Астраханской области/Telegram
Место пожара в нежилом доме в Астрахани
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в нежилом доме в Астрахани, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области.
Дом на улице Челюскинцев, 29 загорелся около 16.00 (15.00 мск) на площади 400 квадратных метров. Работа пожарно-спасательных подразделений была организована по повышенному рангу. В 17.25 (16.25 мск) пожар был локализован.
© МЧС Астраханской области/TelegramМесто пожара в нежилом доме в Астрахани
Место пожара в нежилом доме в Астрахани
© МЧС Астраханской области/Telegram
Место пожара в нежилом доме в Астрахани
"На месте пожара объявлена полная ликвидация в 22.45 (21.45 мск)", - говорится в сообщении.
Пожар тушили 15 единиц техники и 55 человек личного состава.
© МЧС Астраханской области/TelegramМесто пожара в нежилом доме в Астрахани
Место пожара в нежилом доме в Астрахани
© МЧС Астраханской области/Telegram
Место пожара в нежилом доме в Астрахани
 
ПроисшествияАстраханьРоссияАстраханская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала