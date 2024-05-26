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В Астрахани потушили пожар в нежилом доме
В Астрахани потушили пожар в нежилом доме - РИА Новости, 26.05.2024
В Астрахани потушили пожар в нежилом доме
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в нежилом доме в Астрахани, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T22:40
2024-05-26T22:40
2024-05-26T22:40
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в нежилом доме в Астрахани, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. Дом на улице Челюскинцев, 29 загорелся около 16.00 (15.00 мск) на площади 400 квадратных метров. Работа пожарно-спасательных подразделений была организована по повышенному рангу. В 17.25 (16.25 мск) пожар был локализован. "На месте пожара объявлена полная ликвидация в 22.45 (21.45 мск)", - говорится в сообщении. Пожар тушили 15 единиц техники и 55 человек личного состава.
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происшествия, астрахань, россия, астраханская область
Происшествия, Астрахань, Россия, Астраханская область
В Астрахани потушили пожар в нежилом доме
В Астрахани пожар в нежилом доме тушили 55 человек и 15 единиц техники