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В Астрахани потушили пожар в нежилом доме

В Астрахани потушили пожар в нежилом доме - РИА Новости, 26.05.2024

В Астрахани потушили пожар в нежилом доме

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в нежилом доме в Астрахани, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T22:40

2024-05-26T22:40

2024-05-26T22:40

происшествия

астрахань

россия

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в нежилом доме в Астрахани, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. Дом на улице Челюскинцев, 29 загорелся около 16.00 (15.00 мск) на площади 400 квадратных метров. Работа пожарно-спасательных подразделений была организована по повышенному рангу. В 17.25 (16.25 мск) пожар был локализован. "На месте пожара объявлена полная ликвидация в 22.45 (21.45 мск)", - говорится в сообщении. Пожар тушили 15 единиц техники и 55 человек личного состава.

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астраханская область

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2024

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происшествия, астрахань, россия, астраханская область