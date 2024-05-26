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В Астрахани загорелся нежилой дом
В Астрахани загорелся нежилой дом - РИА Новости, 26.05.2024
В Астрахани загорелся нежилой дом
Нежилой дом горит в Астрахани на площади 400 квадратных метров, пожар локализован, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T17:05
2024-05-26T17:05
2024-05-26T17:09
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая - РИА Новости. Нежилой дом горит в Астрахани на площади 400 квадратных метров, пожар локализован, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. "В 16.00 (15.00 мск) в Главное управление поступило сообщение о пожаре в нежилом доме по адресу: Кировский район, улица Челюскинцев, 29. Общая площадь составляет 400 квадратных метров", - говорится в сообщении. Работа пожарно-спасательных подразделений организована по повышенному рангу. В 17.25 (16.25 мск) на месте была объявлена локализация. Всего на месте пожара задействовано 15 единиц техники и 55 человек личного состава.
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происшествия, астрахань, россия, астраханская область
Происшествия, Астрахань, Россия, Астраханская область
В Астрахани загорелся нежилой дом
В Астрахани нежилой дом загорелся на площади 400 "квадратов"