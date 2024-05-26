Рейтинг@Mail.ru
В Астрахани загорелся нежилой дом - РИА Новости, 26.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 26.05.2024 (обновлено: 17:09 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/pozhar-1948464043.html
В Астрахани загорелся нежилой дом
В Астрахани загорелся нежилой дом - РИА Новости, 26.05.2024
В Астрахани загорелся нежилой дом
Нежилой дом горит в Астрахани на площади 400 квадратных метров, пожар локализован, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T17:05
2024-05-26T17:09
происшествия
астрахань
россия
астраханская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948464475_2:0:1275:716_1920x0_80_0_0_c6523499297c09bcee4083d75b46dde7.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая - РИА Новости. Нежилой дом горит в Астрахани на площади 400 квадратных метров, пожар локализован, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. "В 16.00 (15.00 мск) в Главное управление поступило сообщение о пожаре в нежилом доме по адресу: Кировский район, улица Челюскинцев, 29. Общая площадь составляет 400 квадратных метров", - говорится в сообщении. Работа пожарно-спасательных подразделений организована по повышенному рангу. В 17.25 (16.25 мск) на месте была объявлена локализация. Всего на месте пожара задействовано 15 единиц техники и 55 человек личного состава.
https://ria.ru/20240510/pozhar-1945176860.html
астрахань
россия
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948464475_161:0:1116:716_1920x0_80_0_0_c6b91ff0db22574e57c1686a2c390d02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, астрахань, россия, астраханская область
Происшествия, Астрахань, Россия, Астраханская область
В Астрахани загорелся нежилой дом

В Астрахани нежилой дом загорелся на площади 400 "квадратов"

© МЧС Астраханской области/TelegramМесто пожара в нежилом доме в Астрахани
Место пожара в нежилом доме в Астрахани
© МЧС Астраханской области/Telegram
Место пожара в нежилом доме в Астрахани
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая - РИА Новости. Нежилой дом горит в Астрахани на площади 400 квадратных метров, пожар локализован, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области.
"В 16.00 (15.00 мск) в Главное управление поступило сообщение о пожаре в нежилом доме по адресу: Кировский район, улица Челюскинцев, 29. Общая площадь составляет 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.
© МЧС Астраханской области/TelegramМесто пожара в нежилом доме в Астрахани
Место пожара в нежилом доме в Астрахани
Место пожара в нежилом доме в Астрахани
© МЧС Астраханской области/Telegram
1 из 2
© МЧС Астраханской области/TelegramМесто пожара в нежилом доме в Астрахани
Место пожара в нежилом доме в Астрахани
Место пожара в нежилом доме в Астрахани
© МЧС Астраханской области/Telegram
2 из 2
Место пожара в нежилом доме в Астрахани
© МЧС Астраханской области/Telegram
1 из 2
Место пожара в нежилом доме в Астрахани
© МЧС Астраханской области/Telegram
2 из 2
Работа пожарно-спасательных подразделений организована по повышенному рангу. В 17.25 (16.25 мск) на месте была объявлена локализация.
Всего на месте пожара задействовано 15 единиц техники и 55 человек личного состава.
Сотрудник пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
В Петербурге загорелась кровля жилого дома
10 мая, 22:19
 
ПроисшествияАстраханьРоссияАстраханская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала