https://ria.ru/20240526/pozhar-1948464043.html

В Астрахани загорелся нежилой дом

В Астрахани загорелся нежилой дом - РИА Новости, 26.05.2024

В Астрахани загорелся нежилой дом

Нежилой дом горит в Астрахани на площади 400 квадратных метров, пожар локализован, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T17:05

2024-05-26T17:05

2024-05-26T17:09

происшествия

астрахань

россия

астраханская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948464475_2:0:1275:716_1920x0_80_0_0_c6523499297c09bcee4083d75b46dde7.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая - РИА Новости. Нежилой дом горит в Астрахани на площади 400 квадратных метров, пожар локализован, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. "В 16.00 (15.00 мск) в Главное управление поступило сообщение о пожаре в нежилом доме по адресу: Кировский район, улица Челюскинцев, 29. Общая площадь составляет 400 квадратных метров", - говорится в сообщении. Работа пожарно-спасательных подразделений организована по повышенному рангу. В 17.25 (16.25 мск) на месте была объявлена локализация. Всего на месте пожара задействовано 15 единиц техники и 55 человек личного состава.

https://ria.ru/20240510/pozhar-1945176860.html

астрахань

россия

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, астрахань, россия, астраханская область