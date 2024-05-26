https://ria.ru/20240526/pozhar-1948440466.html

В Пермском крае три человека погибли при пожаре

В Пермском крае три человека погибли при пожаре - РИА Новости, 26.05.2024

В Пермском крае три человека погибли при пожаре

Трое человек погибли во время пожара в частном доме в селе Мысы под Пермью, возбуждено уголовное дело, сообщает краевой следком. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T13:53

2024-05-26T13:53

2024-05-26T13:57

происшествия

пермь

россия

пермский край

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ПЕРМЬ, 26 мая - РИА Новости. Трое человек погибли во время пожара в частном доме в селе Мысы под Пермью, возбуждено уголовное дело, сообщает краевой следком. По данным ведомства, ночью 26 мая в частном доме в поселке Мысы Краснокамского городского округа произошел пожар. На месте ЧП были обнаружены тела троих человек: 47-летнего мужчины, 59-летней женщины и 10-летнего ребенка. Несколько пермских СМИ написали, что на пожаре погибла девочка, ее отец и бабушка. "По факту гибели людей во время пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении. Следователи назначили экспертизы для определения причины пожара.

https://ria.ru/20240417/pozhar-1940534278.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, пермь, россия, пермский край