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Польша подняла в небо боевую авиацию из-за "действий России"
Польша подняла в небо боевую авиацию из-за "действий России" - РИА Новости, 26.05.2024
Польша подняла в небо боевую авиацию из-за "действий России"
Вооруженные силы Польши подняли в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине, сообщило в своем аккаунте Х оперативное командование ВС страны. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T08:52
2024-05-26T08:52
2024-05-26T09:32
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Польши подняли в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине, сообщило в своем аккаунте Х оперативное командование ВС страны."Сегодня ночью наблюдалась интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная, в частности, с ракетными ударами, нанесенными по объектам на западе украинской территории", — пишет ведомство.Позже ведомство известило, что самолеты вернулись на исходные позиции.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240524/rossiya-1948064961.html
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в мире, польша, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Польша, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Польша подняла в небо боевую авиацию из-за "действий России"
ВС Польши подняли в воздух самолеты из-за действий российских сил на Украине