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Песков прокомментировал встречу Путина и Мирзиеева

Песков прокомментировал встречу Путина и Мирзиеева - РИА Новости, 26.05.2024

Песков прокомментировал встречу Путина и Мирзиеева

Личное общение президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева является важным элементом визита российского лидера в республику, в моменты РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T20:50

2024-05-26T20:50

2024-05-26T21:03

узбекистан

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Личное общение президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева является важным элементом визита российского лидера в республику, в моменты такого общения обсуждаются самые чувствительные вопросы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Об этом представитель Кремля заявил после возложения Путиным венка к монументу Независимости в парке "Новый Узбекистан", после чего лидеры двух стран отправились на неформальное общение."Все-таки за всеми этими церемониями потом стоят многие часы общения. И сейчас два президента отправляются на личное общение, которое собственно и является одним из важных элементов этого визита. Потому что именно в моменты такого общения обсуждаются самые чувствительные вопросы", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.Видеозапись опубликована в Telegram-канале журналиста.Путин в воскресенье прибыл в Узбекистан с государственным визитом.

узбекистан

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Встреча Путина в аэропорту Ташкента Президент Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Узбекистан, где проведет переговоры с руководителем страны Шавкатом Мирзиеевым. Российский лидер прилетел в республику по приглашению ее президента. Визит продлится с 26 по 27 мая. 2024-05-26T20:50 true PT0M21S

Возложение венков к монументу Независимости в Ташкенте Президент РФ Владимир Путин после прилета в Ташкент отправился в парк "Новый Узбекистан", где возложил венок к монументу Независимости. После этого вместе со своим узбекским коллегой Мирзиёевым Путин ознакомился с размещенной на площадке парка краткой презентацией осуществляемых в Узбекистане проектов подготовки к Азиатским играм и "Новый Ташкент". 2024-05-26T20:50 true PT1M15S

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узбекистан, политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, шавкат мирзиеев, видео