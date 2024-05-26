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Песков прокомментировал встречу Путина и Мирзиеева - РИА Новости, 26.05.2024
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20:50 26.05.2024 (обновлено: 21:03 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/politika-1948491805.html
Песков прокомментировал встречу Путина и Мирзиеева
Песков прокомментировал встречу Путина и Мирзиеева - РИА Новости, 26.05.2024
Песков прокомментировал встречу Путина и Мирзиеева
Личное общение президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева является важным элементом визита российского лидера в республику, в моменты РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T20:50
2024-05-26T21:03
узбекистан
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Личное общение президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева является важным элементом визита российского лидера в республику, в моменты такого общения обсуждаются самые чувствительные вопросы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Об этом представитель Кремля заявил после возложения Путиным венка к монументу Независимости в парке "Новый Узбекистан", после чего лидеры двух стран отправились на неформальное общение."Все-таки за всеми этими церемониями потом стоят многие часы общения. И сейчас два президента отправляются на личное общение, которое собственно и является одним из важных элементов этого визита. Потому что именно в моменты такого общения обсуждаются самые чувствительные вопросы", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.Видеозапись опубликована в Telegram-канале журналиста.Путин в воскресенье прибыл в Узбекистан с государственным визитом.
узбекистан
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Встреча Путина в аэропорту Ташкента
Президент Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Узбекистан, где проведет переговоры с руководителем страны Шавкатом Мирзиеевым. Российский лидер прилетел в республику по приглашению ее президента. Визит продлится с 26 по 27 мая.
2024-05-26T20:50
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Возложение венков к монументу Независимости в Ташкенте
Президент РФ Владимир Путин после прилета в Ташкент отправился в парк "Новый Узбекистан", где возложил венок к монументу Независимости. После этого вместе со своим узбекским коллегой Мирзиёевым Путин ознакомился с размещенной на площадке парка краткой презентацией осуществляемых в Узбекистане проектов подготовки к Азиатским играм и "Новый Ташкент".
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узбекистан, политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, шавкат мирзиеев, видео
Узбекистан, Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Шавкат Мирзиеев
Песков прокомментировал встречу Путина и Мирзиеева
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Личное общение президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева является важным элементом визита российского лидера в республику, в моменты такого общения обсуждаются самые чувствительные вопросы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2024-05-26T20:50
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Песков прокомментировал встречу Путина и Мирзиеева

Песков назвал личную встречу Путина и Мирзиеева важной частью визита в Ташкент

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в аэропорту Ташкента
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в аэропорту Ташкента - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в аэропорту Ташкента
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Личное общение президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева является важным элементом визита российского лидера в республику, в моменты такого общения обсуждаются самые чувствительные вопросы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом представитель Кремля заявил после возложения Путиным венка к монументу Независимости в парке "Новый Узбекистан", после чего лидеры двух стран отправились на неформальное общение.
"Все-таки за всеми этими церемониями потом стоят многие часы общения. И сейчас два президента отправляются на личное общение, которое собственно и является одним из важных элементов этого визита. Потому что именно в моменты такого общения обсуждаются самые чувствительные вопросы", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Видеозапись опубликована в Telegram-канале журналиста.
Путин в воскресенье прибыл в Узбекистан с государственным визитом.
 
УзбекистанПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковШавкат Мирзиеев
 
 
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