https://ria.ru/20240526/pogoda-1948452789.html
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 26.05.2024
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
На следующей неделе в пятницу в московском регионе ожидается до плюс 31 градуса, что на 7-8 градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T15:30
2024-05-26T15:30
2024-05-26T15:30
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евгений тишковец
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. На следующей неделе в пятницу в московском регионе ожидается до плюс 31 градуса, что на 7-8 градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что "климатический маятник", качнувшийся во второй половине мая из области аномального холода в летнее тепло, продолжит увеличивать положительное отклонение температурного фона от нормы. "Заключительная неделя сезона в Центральной России стартует с антициклональной, а значит малооблачной погоды при среднесуточной температуре на 2 градуса выше нормы, ночью плюс 10-12 градусов, днем плюс 23-25 градусов. Во вторник сохранится малооблачная и сухая погода, под утро плюс 11-13 градусов, после полудня по-июльски тепло, плюс 25-27 градусов", - сказал Тишковец. По словам синоптика, в среду, из-за усиления конвекции, в небе появятся мощно-кучевые облака, но существенных осадков не прогнозируется. В ночные часы не прохладнее плюс 13-15 градусов, в середине дня плюс 26-28 градусов. А в сумерках плюс 14-16 градусов, после полудня плюс 27-29 градусов, по области плюс 25-30 градусов, кое-где может прогреметь гроза. "В последний день весны ожидается преобладание переменной облачности, в дневные часы не исключены скоротечные грозовые мозаичные дожди. Ночью плюс 12-17 градусов, днем плюс 26-31 градусов, что на 7-8 градусов выше климатической нормы. Мало того, это близко к температурному рекорду для 31 мая – самая высокая температура в этот день была плюс 31,7 градусов в 2007 году", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20240524/pogoda-1948060028.html
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общество, евгений тишковец, москва, погода
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Погода
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Синоптик Тишковец: на следующей неделе в Москве ожидается до плюс 31 градуса
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. На следующей неделе в пятницу в московском регионе ожидается до плюс 31 градуса, что на 7-8 градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик пояснил, что "климатический маятник", качнувшийся во второй половине мая из области аномального холода в летнее тепло, продолжит увеличивать положительное отклонение температурного фона от нормы.
"Заключительная неделя сезона в Центральной России стартует с антициклональной, а значит малооблачной погоды при среднесуточной температуре на 2 градуса выше нормы, ночью плюс 10-12 градусов, днем плюс 23-25 градусов. Во вторник сохранится малооблачная и сухая погода, под утро плюс 11-13 градусов, после полудня по-июльски тепло, плюс 25-27 градусов", - сказал Тишковец.
По словам синоптика, в среду, из-за усиления конвекции, в небе появятся мощно-кучевые облака, но существенных осадков не прогнозируется. В ночные часы не прохладнее плюс 13-15 градусов, в середине дня плюс 26-28 градусов. А в сумерках плюс 14-16 градусов, после полудня плюс 27-29 градусов, по области плюс 25-30 градусов, кое-где может прогреметь гроза.
"В последний день весны ожидается преобладание переменной облачности, в дневные часы не исключены скоротечные грозовые мозаичные дожди. Ночью плюс 12-17 градусов, днем плюс 26-31 градусов, что на 7-8 градусов выше климатической нормы. Мало того, это близко к температурному рекорду для 31 мая – самая высокая температура в этот день была плюс 31,7 градусов в 2007 году", - рассказал Тишковец.