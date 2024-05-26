https://ria.ru/20240526/pogoda-1948452789.html

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 26.05.2024

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

На следующей неделе в пятницу в московском регионе ожидается до плюс 31 градуса, что на 7-8 градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T15:30

2024-05-26T15:30

2024-05-26T15:30

общество

евгений тишковец

москва

погода

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. На следующей неделе в пятницу в московском регионе ожидается до плюс 31 градуса, что на 7-8 градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что "климатический маятник", качнувшийся во второй половине мая из области аномального холода в летнее тепло, продолжит увеличивать положительное отклонение температурного фона от нормы. "Заключительная неделя сезона в Центральной России стартует с антициклональной, а значит малооблачной погоды при среднесуточной температуре на 2 градуса выше нормы, ночью плюс 10-12 градусов, днем плюс 23-25 градусов. Во вторник сохранится малооблачная и сухая погода, под утро плюс 11-13 градусов, после полудня по-июльски тепло, плюс 25-27 градусов", - сказал Тишковец. По словам синоптика, в среду, из-за усиления конвекции, в небе появятся мощно-кучевые облака, но существенных осадков не прогнозируется. В ночные часы не прохладнее плюс 13-15 градусов, в середине дня плюс 26-28 градусов. А в сумерках плюс 14-16 градусов, после полудня плюс 27-29 градусов, по области плюс 25-30 градусов, кое-где может прогреметь гроза. "В последний день весны ожидается преобладание переменной облачности, в дневные часы не исключены скоротечные грозовые мозаичные дожди. Ночью плюс 12-17 градусов, днем плюс 26-31 градусов, что на 7-8 градусов выше климатической нормы. Мало того, это близко к температурному рекорду для 31 мая – самая высокая температура в этот день была плюс 31,7 градусов в 2007 году", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20240524/pogoda-1948060028.html

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

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общество, евгений тишковец, москва, погода