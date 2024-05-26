https://ria.ru/20240526/pogoda-1948406809.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 26.05.2024

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Переменная облачность, до плюс 25 градусов, во второй половине дня местами кратковременный дождь ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T09:27

2024-05-26T09:27

2024-05-26T09:27

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Переменная облачность, до плюс 25 градусов, во второй половине дня местами кратковременный дождь ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-восточной периферией по-летнему теплого антициклона, а во второй половине дня – влиянием холодного атмосферного фронта, сопровождаемого грядой разрозненных кучево-дождевых облаков, сопровождаемых скоротечным дождем с повышенной вероятностью мозаичной грозы. "В Москве переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха в столице плюс 23-25 градусов, по области плюс 20-25 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

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общество, москва, евгений тишковец, погода