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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 26.05.2024
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09:27 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/pogoda-1948406809.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 26.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Переменная облачность, до плюс 25 градусов, во второй половине дня местами кратковременный дождь ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T09:27
2024-05-26T09:27
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Переменная облачность, до плюс 25 градусов, во второй половине дня местами кратковременный дождь ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-восточной периферией по-летнему теплого антициклона, а во второй половине дня – влиянием холодного атмосферного фронта, сопровождаемого грядой разрозненных кучево-дождевых облаков, сопровождаемых скоротечным дождем с повышенной вероятностью мозаичной грозы. "В Москве переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха в столице плюс 23-25 градусов, по области плюс 20-25 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец.
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидается кратковременный дождь и до 25 градусов тепла

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтдых горожан в центре Москвы
Отдых горожан в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Переменная облачность, до плюс 25 градусов, во второй половине дня местами кратковременный дождь ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Специалист пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-восточной периферией по-летнему теплого антициклона, а во второй половине дня – влиянием холодного атмосферного фронта, сопровождаемого грядой разрозненных кучево-дождевых облаков, сопровождаемых скоротечным дождем с повышенной вероятностью мозаичной грозы.
"В Москве переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха в столице плюс 23-25 градусов, по области плюс 20-25 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец.
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