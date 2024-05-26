https://ria.ru/20240526/otravlenie-1948443387.html

В Севастополе шесть детей отравились в бассейне

В Севастополе шесть детей отравились в бассейне - РИА Новости, 26.05.2024

В Севастополе шесть детей отравились в бассейне

Шесть детей отравились в одном из бассейнов Севастополя, начата проверка, сообщает крымское управление Следкома РФ. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T14:16

2024-05-26T14:16

2024-05-26T14:17

происшествия

здоровье - общество

севастополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Шесть детей отравились в одном из бассейнов Севастополя, начата проверка, сообщает крымское управление Следкома РФ. "В городскую больницу № 5 центр охраны здоровья матери и ребенка поступили 6 детей 2014–2016 годов рождения с признаками отравления хлорсодержащим веществом. После оказания медицинской помощи несовершеннолетние в госпитализации не нуждались", — говорится в сообщении. Самочувствие у детей ухудшилось после тренировки в бассейне одного из гостиничных комплексов Севастополя. Начата проверка о нарушении санитарных норм в плавательном бассейне, вызвавшем отравление несовершеннолетних. Оценку дадут действиям персонала и руководства комплекса.

https://ria.ru/20240222/basseyn-1928890737.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, севастополь, россия