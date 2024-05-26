https://ria.ru/20240526/otravlenie-1948443387.html
В Севастополе шесть детей отравились в бассейне
В Севастополе шесть детей отравились в бассейне - РИА Новости, 26.05.2024
В Севастополе шесть детей отравились в бассейне
Шесть детей отравились в одном из бассейнов Севастополя, начата проверка, сообщает крымское управление Следкома РФ. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T14:16
2024-05-26T14:16
2024-05-26T14:17
происшествия
здоровье - общество
севастополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Шесть детей отравились в одном из бассейнов Севастополя, начата проверка, сообщает крымское управление Следкома РФ. "В городскую больницу № 5 центр охраны здоровья матери и ребенка поступили 6 детей 2014–2016 годов рождения с признаками отравления хлорсодержащим веществом. После оказания медицинской помощи несовершеннолетние в госпитализации не нуждались", — говорится в сообщении. Самочувствие у детей ухудшилось после тренировки в бассейне одного из гостиничных комплексов Севастополя. Начата проверка о нарушении санитарных норм в плавательном бассейне, вызвавшем отравление несовершеннолетних. Оценку дадут действиям персонала и руководства комплекса.
https://ria.ru/20240222/basseyn-1928890737.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, севастополь, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Севастополь, Россия
В Севастополе шесть детей отравились в бассейне
В Севастополе шесть детей отравились хлорсодержащим веществом в бассейне