https://ria.ru/20240526/osveschenie-1948451102.html
Районы Ярославской области получат средства на уличное освещение
Районы Ярославской области получат средства на уличное освещение - РИА Новости, 26.05.2024
Районы Ярославской области получат средства на уличное освещение
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил выделить районам дополнительное финансирование на уличное освещение, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T15:15
2024-05-26T15:15
2024-05-26T15:15
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил выделить районам дополнительное финансирование на уличное освещение, сообщает правительство региона. "Поручил выделить почти 20 миллионов рублей из областного бюджета на оплату электроэнергии, чтобы у муниципальных районов было достаточно средств для организации уличного освещения. Фонари должны работать так, чтобы все населенные пункты – неважно, города это или села – даже в темное время суток были светлыми", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. Глава региона подчеркнул, что эта мера необходима для повышения уровня безопасности и комфорта жителей. По данным областного правительства, от 300 тысяч до 3 миллионов рублей получат 11 муниципальных образований: Первомайский, Пошехонский, Некрасовский, Некоузский, Борисоглебский, Большесельский, Гаврилов-Ямский, Любимский, Даниловский, Мышкинский и Брейтовский муниципальные районы. В настоящее время, отмечает правительство региона, на территории Ярославской области насчитывается более 93 тысяч светильников уличного освещения, находящихся в ведении органов местного самоуправления.
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ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая – РИА Новости.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил выделить районам дополнительное финансирование на уличное освещение, сообщает правительство
региона.
"Поручил выделить почти 20 миллионов рублей из областного бюджета на оплату электроэнергии, чтобы у муниципальных районов было достаточно средств для организации уличного освещения. Фонари должны работать так, чтобы все населенные пункты – неважно, города это или села – даже в темное время суток были светлыми", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.
Глава региона подчеркнул, что эта мера необходима для повышения уровня безопасности и комфорта жителей.
По данным областного правительства, от 300 тысяч до 3 миллионов рублей получат 11 муниципальных образований: Первомайский, Пошехонский, Некрасовский, Некоузский, Борисоглебский, Большесельский, Гаврилов-Ямский, Любимский, Даниловский, Мышкинский и Брейтовский муниципальные районы.
В настоящее время, отмечает правительство региона, на территории Ярославской области насчитывается более 93 тысяч светильников уличного освещения, находящихся в ведении органов местного самоуправления.