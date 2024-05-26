https://ria.ru/20240526/osetiya-1948498938.html
МИД Южной Осетии ответил на слова Кобахидзе о вхождении в состав Грузии
МИД Южной Осетии ответил на слова Кобахидзе о вхождении в состав Грузии - РИА Новости, 26.05.2024
МИД Южной Осетии ответил на слова Кобахидзе о вхождении в состав Грузии
МИД Южной Осетии прокомментировал высказывание премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о планах вернуть в состав государства Абхазию и Южную Осетию, заявив,... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T21:58
2024-05-26T21:58
2024-05-26T21:58
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ираклий кобахидзе
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. МИД Южной Осетии прокомментировал высказывание премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о планах вернуть в состав государства Абхазию и Южную Осетию, заявив, что подобные разговоры неуместны, сообщается на сайте ведомства. Ранее Кобахидзе заявил, что Грузия планирует вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и в 2030 году стать членом Евросоюза. "Считаем абсолютно неуместными любые разговоры о т.н. вхождении в состав Грузии. Республика Южная Осетия – государство, завоевавшее свою независимость в многолетней кровопролитной борьбе с грузинским фашизмом, заплатившее за свою свободу огромную цену", - говорится в сообщении. Также отмечается, что выбор народа Южной Осетии не подлежит пересмотру, страна выбирает путь строительства своей суверенной государственности и укрепления интеграционных связей с Российской Федерацией. Кроме того, МИД республики утверждает, что подобные заявления могут "стать реальной угрозой стабильности и безопасности в регионе". Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
https://ria.ru/20240227/druzhba-1929846566.html
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в мире, южная осетия, грузия, абхазия, ираклий кобахидзе
В мире, Южная Осетия, Грузия, Абхазия, Ираклий Кобахидзе, В мире
МИД Южной Осетии ответил на слова Кобахидзе о вхождении в состав Грузии
МИД Южной Осетии назвал разговоры о вхождении в состав Грузии неуместными
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. МИД Южной Осетии прокомментировал высказывание премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о планах вернуть в состав государства Абхазию и Южную Осетию, заявив, что подобные разговоры неуместны, сообщается на сайте ведомства.
Ранее Кобахидзе заявил, что Грузия планирует вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и в 2030 году стать членом Евросоюза.
"Считаем абсолютно неуместными любые разговоры о т.н. вхождении в состав Грузии. Республика Южная Осетия – государство, завоевавшее свою независимость в многолетней кровопролитной борьбе с грузинским фашизмом, заплатившее за свою свободу огромную цену", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что выбор народа Южной Осетии не подлежит пересмотру, страна выбирает путь строительства своей суверенной государственности и укрепления интеграционных связей с Российской Федерацией. Кроме того, МИД республики утверждает, что подобные заявления могут "стать реальной угрозой стабильности и безопасности в регионе".
Москва
26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России
не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси
отказывается признавать независимость республик.