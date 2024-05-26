Рейтинг@Mail.ru
МИД Южной Осетии ответил на слова Кобахидзе о вхождении в состав Грузии - РИА Новости, 26.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:58 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/osetiya-1948498938.html
МИД Южной Осетии ответил на слова Кобахидзе о вхождении в состав Грузии
МИД Южной Осетии ответил на слова Кобахидзе о вхождении в состав Грузии - РИА Новости, 26.05.2024
МИД Южной Осетии ответил на слова Кобахидзе о вхождении в состав Грузии
МИД Южной Осетии прокомментировал высказывание премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о планах вернуть в состав государства Абхазию и Южную Осетию, заявив,... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T21:58
2024-05-26T21:58
в мире
южная осетия
грузия
абхазия
ираклий кобахидзе
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152600/28/1526002833_0:492:4928:3264_1920x0_80_0_0_a1df0776b423e8805951adf8869a4e11.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. МИД Южной Осетии прокомментировал высказывание премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о планах вернуть в состав государства Абхазию и Южную Осетию, заявив, что подобные разговоры неуместны, сообщается на сайте ведомства. Ранее Кобахидзе заявил, что Грузия планирует вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и в 2030 году стать членом Евросоюза. "Считаем абсолютно неуместными любые разговоры о т.н. вхождении в состав Грузии. Республика Южная Осетия – государство, завоевавшее свою независимость в многолетней кровопролитной борьбе с грузинским фашизмом, заплатившее за свою свободу огромную цену", - говорится в сообщении. Также отмечается, что выбор народа Южной Осетии не подлежит пересмотру, страна выбирает путь строительства своей суверенной государственности и укрепления интеграционных связей с Российской Федерацией. Кроме того, МИД республики утверждает, что подобные заявления могут "стать реальной угрозой стабильности и безопасности в регионе". Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
https://ria.ru/20240227/druzhba-1929846566.html
https://ria.ru/20240201/gruziya-1924806405.html
южная осетия
грузия
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152600/28/1526002833_325:0:4677:3264_1920x0_80_0_0_915aeec80ac59a9e81133b2b7fa9bf72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная осетия, грузия, абхазия, ираклий кобахидзе
В мире, Южная Осетия, Грузия, Абхазия, Ираклий Кобахидзе, В мире
В мире
МИД Южной Осетии ответил на слова Кобахидзе о вхождении в состав Грузии

МИД Южной Осетии назвал разговоры о вхождении в состав Грузии неуместными

© РИА Новости / Николай ПротопоповЦхинвал
Цхинвал - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Николай Протопопов
Цхинвал. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. МИД Южной Осетии прокомментировал высказывание премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о планах вернуть в состав государства Абхазию и Южную Осетию, заявив, что подобные разговоры неуместны, сообщается на сайте ведомства.
Ранее Кобахидзе заявил, что Грузия планирует вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и в 2030 году стать членом Евросоюза.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Депутат Госдумы высказался о дружбе России и Южной Осетии
27 февраля, 18:34
"Считаем абсолютно неуместными любые разговоры о т.н. вхождении в состав Грузии. Республика Южная Осетия – государство, завоевавшее свою независимость в многолетней кровопролитной борьбе с грузинским фашизмом, заплатившее за свою свободу огромную цену", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что выбор народа Южной Осетии не подлежит пересмотру, страна выбирает путь строительства своей суверенной государственности и укрепления интеграционных связей с Российской Федерацией. Кроме того, МИД республики утверждает, что подобные заявления могут "стать реальной угрозой стабильности и безопасности в регионе".
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
Флаг Грузии
Лидер правящей партии в Грузии высказался о конфликте с Россией в 2008 году
1 февраля, 14:16
 
В миреВ миреЮжная ОсетияГрузияАбхазияИраклий Кобахидзе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала