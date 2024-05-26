https://ria.ru/20240526/osetiya-1948498938.html

МИД Южной Осетии ответил на слова Кобахидзе о вхождении в состав Грузии

МИД Южной Осетии ответил на слова Кобахидзе о вхождении в состав Грузии - РИА Новости, 26.05.2024

МИД Южной Осетии ответил на слова Кобахидзе о вхождении в состав Грузии

МИД Южной Осетии прокомментировал высказывание премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о планах вернуть в состав государства Абхазию и Южную Осетию, заявив,... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T21:58

2024-05-26T21:58

2024-05-26T21:58

в мире

южная осетия

грузия

абхазия

ираклий кобахидзе

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152600/28/1526002833_0:492:4928:3264_1920x0_80_0_0_a1df0776b423e8805951adf8869a4e11.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. МИД Южной Осетии прокомментировал высказывание премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о планах вернуть в состав государства Абхазию и Южную Осетию, заявив, что подобные разговоры неуместны, сообщается на сайте ведомства. Ранее Кобахидзе заявил, что Грузия планирует вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и в 2030 году стать членом Евросоюза. "Считаем абсолютно неуместными любые разговоры о т.н. вхождении в состав Грузии. Республика Южная Осетия – государство, завоевавшее свою независимость в многолетней кровопролитной борьбе с грузинским фашизмом, заплатившее за свою свободу огромную цену", - говорится в сообщении. Также отмечается, что выбор народа Южной Осетии не подлежит пересмотру, страна выбирает путь строительства своей суверенной государственности и укрепления интеграционных связей с Российской Федерацией. Кроме того, МИД республики утверждает, что подобные заявления могут "стать реальной угрозой стабильности и безопасности в регионе". Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

https://ria.ru/20240227/druzhba-1929846566.html

https://ria.ru/20240201/gruziya-1924806405.html

южная осетия

грузия

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная осетия, грузия, абхазия, ираклий кобахидзе