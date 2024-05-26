https://ria.ru/20240526/opasnost-1948474851.html
В Белгороде и Шебекино отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Шебекино отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 26.05.2024
В Белгороде и Шебекино отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и городе Шебекино и Шебекинском городском округе отменен спустя 50 минут после ее объявления,... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T18:27
2024-05-26T18:27
2024-05-26T18:30
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белгород
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и городе Шебекино и Шебекинском городском округе отменен спустя 50 минут после ее объявления, сообщили в Telegram-канале городской администрации."Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский ГО и город Шебекино. Отбой ракетной опасности", — говорится в сообщении.
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белгород, шебекино, происшествия, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Шебекино, Происшествия, Белгородский район
В Белгороде и Шебекино отменили сигнал ракетной опасности
Власти Белгороде и Шебекино отменили сигнал ракетной опасности