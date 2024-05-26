https://ria.ru/20240526/opasnost-1948474851.html

В Белгороде и Шебекино отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Шебекино отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 26.05.2024

В Белгороде и Шебекино отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и городе Шебекино и Шебекинском городском округе отменен спустя 50 минут после ее объявления,... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T18:27

2024-05-26T18:27

2024-05-26T18:30

специальная военная операция на украине

белгород

шебекино

происшествия

белгородский район

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и городе Шебекино и Шебекинском городском округе отменен спустя 50 минут после ее объявления, сообщили в Telegram-канале городской администрации."Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский ГО и город Шебекино. Отбой ракетной опасности", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html

белгород

шебекино

белгородский район

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белгород, шебекино, происшествия, белгородский район