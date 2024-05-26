https://ria.ru/20240526/opasnost-1948446352.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 26.05.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Ракетная опасность, продлившаяся семь минут, отменена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T14:38

2024-05-26T14:38

2024-05-26T14:38

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ракетная опасность, продлившаяся семь минут, отменена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее, в 14.23 по московскому времени, власти сообщали, что в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, она продлилась семь минут. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html

белгород

белгородский район

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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков