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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 26.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:20 26.05.2024 (обновлено: 00:22 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/opasnost-1948383405.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 26.05.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T00:20
2024-05-26T00:22
специальная военная операция на украине
курская область
россия
происшествия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.Ранее в Минобороны сообщили, что российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Курской области"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, происшествия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Смирнов: в Курской области объявили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
Ранее в Минобороны сообщили, что российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Курской области
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияПроисшествияАлексей Смирнов (политик)
 
 
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