https://ria.ru/20240526/opasnost-1948383405.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 26.05.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T00:20
2024-05-26T00:20
2024-05-26T00:22
специальная военная операция на украине
курская область
россия
происшествия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.Ранее в Минобороны сообщили, что российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Курской области"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, происшествия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Смирнов: в Курской области объявили опасность атаки беспилотников