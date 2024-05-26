https://ria.ru/20240526/opasnost-1948383289.html

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 26.05.2024

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности отменен в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T00:17

2024-05-26T00:17

2024-05-26T00:28

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

россия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в 23.40 мск."На всей территории Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, безопасность, россия, вячеслав гладков