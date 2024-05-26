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При атаке украинского БПЛА на Белгородскую область пострадал мирный житель

При атаке украинского БПЛА на Белгородскую область пострадал мирный житель - РИА Новости, 26.05.2024

При атаке украинского БПЛА на Белгородскую область пострадал мирный житель

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского БПЛА в поселке Борисовка ранения получил мирный житель. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T19:39

2024-05-26T19:39

2024-05-26T19:39

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского БПЛА в поселке Борисовка ранения получил мирный житель. "Поселок Борисовка Борисовского района подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией на стоянку коммерческого предприятия пострадал один мирный житель, который в момент атаки находился в автомобиле", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что у пострадавшего осколочные ранения груди, рук и ног, он госпитализирован. Кроме того, в результате удара повреждены девять автомобилей, три из которых загорелись.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия