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При атаке украинского БПЛА на Белгородскую область пострадал мирный житель
При атаке украинского БПЛА на Белгородскую область пострадал мирный житель - РИА Новости, 26.05.2024
При атаке украинского БПЛА на Белгородскую область пострадал мирный житель
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского БПЛА в поселке Борисовка ранения получил мирный житель. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T19:39
2024-05-26T19:39
2024-05-26T19:39
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского БПЛА в поселке Борисовка ранения получил мирный житель. "Поселок Борисовка Борисовского района подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией на стоянку коммерческого предприятия пострадал один мирный житель, который в момент атаки находился в автомобиле", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что у пострадавшего осколочные ранения груди, рук и ног, он госпитализирован. Кроме того, в результате удара повреждены девять автомобилей, три из которых загорелись.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При атаке украинского БПЛА на Белгородскую область пострадал мирный житель
Гладков: при атаке БПЛА на Белгородскую область пострадал мужчина