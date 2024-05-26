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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 26.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:29 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/obstrel-1948482755.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 26.05.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска в воскресенье вечером выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщает... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T19:29
2024-05-26T19:29
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
петровский район
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Украинские войска в воскресенье вечером выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 18.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 18.40 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что в воскресенье украинские войска неоднократно сбрасывали с беспилотников взрывоопасные предметы на Горловку и один раз на Кировский район Донецка. Также в воскресенье ведомство сообщало о неоднократных обстрелах снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров Горловки и ряда районов Донецка со стороны ВСУ. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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горловка, донецк, петровский район, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Петровский район, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 6 снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Украинские войска в воскресенье вечером выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 18.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 18.40 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Китайская Украина — еще одно пушечное мясо Запада
Вчера, 08:00
Ранее сообщалось, что в воскресенье украинские войска неоднократно сбрасывали с беспилотников взрывоопасные предметы на Горловку и один раз на Кировский район Донецка. Также в воскресенье ведомство сообщало о неоднократных обстрелах снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров Горловки и ряда районов Донецка со стороны ВСУ.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
У Украины появился новый план победы. Ну теперь-то уж точно сработает!
24 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкПетровский районСЦККВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
 
 
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